تكنولوجيا تبديل البطاريات الصينية قد تساعد السيارات الكهربائية في أمريكا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تشهد تكنولوجيا تبديل البطاريات في الصين انطلاقة كبيرة، ويمكن أن تساعد في إنقاذ ثورة السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، حسبما ذكر“بيزنس إنسايدر” في تقرير له.
وأورد التقرير، الذي نُشر يوم السبت، أن ثورة السيارات الكهربائية في أمريكا ترواح مكانها، والوقت الذي يستغرقه شحن سيارة كهربائية يمثل لبّ هذه المسألة.
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وأضاف أن شحن سيارة كهربائية يمكن أن يستغرق في أي مكان من 20 دقيقة إلى 50 ساعة، والمخاوف بشأن المدى والشحن يبعد العديد من السائقين عن خطوة التحول إلى المركبات الكهربائية.
ولفت التقرير إلى أن تبديل البطاريات، وهو نهج تستخدمه شركة نيو الصينية لصناعة السيارات الكهربائية، قد يوفر حلا لأنه يقوم على تبديل بطاريات المركبات الكهربائية الفارغة بأخرى مشحونة بالكامل في أقل من خمس دقائق.
وقال إن استراتيجية الشركة لتبديل البطاريات اكتسبت زخما في سوق السيارات الكهربائية الصينية شديدة المنافسة خلال الأشهر الأخيرة، مع توقيع اتفاقات مع شركات صينية زميلة في مجال صناعة المركبات الكهربائية.
ونقل عن خبراء قولهم إن تبديل البطاريات يقدم حلا للعديد من مخاوف سائقي السيارات الكهربائية. وقال ديلان كو، المحلل في شركة“أيه بي آي ريسرتش”، إنه“من وجهة نظر تكنولوجية بحتة، إنها الترياق الشافي”.
في غضون ذلك، أشار إلى أن إنشاء شبكة مراكز لتبديل البطاريات في الولايات المتحدة سيتطلب تعاونا مكثفا بين شركات صناعة السيارات الأمريكية، والتي سيتعين عليها الموافقة على استخدام بطاريات ذات حجم وتصميم مماثلين.
وذكر كو أن“الكثير من شركات صناعة السيارات في الغرب أكثر حمائية ودفاعية. فهي تريد الحصول على ملكية أكبر بكثير ولن تكون بالضرورة مرتاحة لمشاركة هذه الشبكة الكبيرة لأن البطارية هي حقا المكون الرئيسي المحدد للمركبات الكهربائية”.
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