تكنولوجيا تبديل البطاريات الصينية قد تساعد السيارات الكهربائية في أمريكا

MENAFN - Al-Borsa News) تشهد تكنولوجيا تبديل البطاريات في الصين انطلاقة كبيرة، ويمكن أن تساعد في إنقاذ ثورة السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، حسبما ذكر“بيزنس إنسايدر” في تقرير له.

وأورد التقرير، الذي نُشر يوم السبت، أن ثورة السيارات الكهربائية في أمريكا ترواح مكانها، والوقت الذي يستغرقه شحن سيارة كهربائية يمثل لبّ هذه المسألة.

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وأضاف أن شحن سيارة كهربائية يمكن أن يستغرق في أي مكان من 20 دقيقة إلى 50 ساعة، والمخاوف بشأن المدى والشحن يبعد العديد من السائقين عن خطوة التحول إلى المركبات الكهربائية.

ولفت التقرير إلى أن تبديل البطاريات، وهو نهج تستخدمه شركة نيو الصينية لصناعة السيارات الكهربائية، قد يوفر حلا لأنه يقوم على تبديل بطاريات المركبات الكهربائية الفارغة بأخرى مشحونة بالكامل في أقل من خمس دقائق.

وقال إن استراتيجية الشركة لتبديل البطاريات اكتسبت زخما في سوق السيارات الكهربائية الصينية شديدة المنافسة خلال الأشهر الأخيرة، مع توقيع اتفاقات مع شركات صينية زميلة في مجال صناعة المركبات الكهربائية.

ونقل عن خبراء قولهم إن تبديل البطاريات يقدم حلا للعديد من مخاوف سائقي السيارات الكهربائية. وقال ديلان كو، المحلل في شركة“أيه بي آي ريسرتش”، إنه“من وجهة نظر تكنولوجية بحتة، إنها الترياق الشافي”.

في غضون ذلك، أشار إلى أن إنشاء شبكة مراكز لتبديل البطاريات في الولايات المتحدة سيتطلب تعاونا مكثفا بين شركات صناعة السيارات الأمريكية، والتي سيتعين عليها الموافقة على استخدام بطاريات ذات حجم وتصميم مماثلين.

وذكر كو أن“الكثير من شركات صناعة السيارات في الغرب أكثر حمائية ودفاعية. فهي تريد الحصول على ملكية أكبر بكثير ولن تكون بالضرورة مرتاحة لمشاركة هذه الشبكة الكبيرة لأن البطارية هي حقا المكون الرئيسي المحدد للمركبات الكهربائية”.