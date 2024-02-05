غياب الاكتتابات الكبرى يهبط بقيمة طروحات الشرق الأوسط 51% في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 48 طرحاً عاماً أولياً في عام 2023، بحصيلة إجمالية 10.7 مليار دولار، وساهمت خمس عمليات إدراج، معظمها في قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية، بنسبة 58% من إجمالي عائدات الاكتتاب، وفق“إرنست آند يونغ”. مع ذلك، سجلت المنطقة العام الماضي انخفاضاً بنسبة 6% في عدد الاكتتابات العامة الأولية وتراجعاً بنسبة 51% في عوائد الاكتتابات على أساس سنوي، حسبما قالت“إرنست آند يونغ” في تقرير حديث.

أشار التقرير إلى أن شهية الطروحات تأثرت بعدة ظروف منها أسعار الفائدة والعوامل الجيوسياسية وتقلبات سوق الأسهم وتذبذب أسعار النفط، وغاب عن المشهد الطروحات الكبرى مثل التي جرت في 2022 مثل“أمريكانا” و”أرامكو السعودية لزيوت الأساس” (لوبريف)، والحفر العربية.

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خلال الربع الرابع من عام 2023، جرى طرح 19 شركة بحصيلة بلغت 4.9 مليار دولار. قامت شركة“أديس القابضة” بجمع أكبر قدر من الأموال وساهمت بنسبة 25% من إجمالي عائدات الاكتتاب في الربع الأخير، تليها شركة“بيور هيلث القابضة” بنسبة 20%.

تمت جميع أنشطة الإدراج خلال الربع الرابع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وكانت مصر هي الدولة الوحيدة من خارج مجلس التعاون الخليجي التي أعلنت عن عمليات طرح عام أولي طوال 2023.

29 طرحاً عاماً أولياً مرتقباً في 2024

تستمر ثقة المستثمرين في شركات المنطقة، حيث سجل أسهم 11 شركة جرى طرحها من أصل 19 اكتتاباً في الربع الأخير من عام 2023 مكاسب في أول جلسة تداول. وفي نهاية عام 2023، حققت أسهم 26 شركة جرى طرحها ارتفاعاً مقارنة بسعر إدراجها، وحققت شركة“أرماح الرياضية” أعلى مكاسب بنسبة 72%.

فيما يتعلق بعام 2024، أعلنت 29 شركة من مختلف القطاعات عن نيتها للإدراج، أغلبها في السعودية والإمارات، كما تتضمن 4 شركات مصرية. بدأ الربع الأول من عام 2024 بإدراج شركتين بالسعودية في“تداول” خلال يناير – وهما مجموعة“إم بي سي” التي جمعت 222 مليون دولار، وشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية“أفالون فارما”، التي من المقرر أن تجمع 437 مليون دولار.

السعودية في الصدارة

أكدت المملكة هيمنتها على نشاط الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة بـ 14 إدراجاً من أصل 19 في الربع الرابع من عام 2023. سجلت شركة“أديس القابضة” أعلى عائدات بقيمة 1.2 مليار دولار، تليها شركة“سال السعودية للخدمات اللوجستية” بقيمة 0.7 مليار دولار. تم إدراج كلتا الشركتين في البورصة السعودية (تداول). أما الاكتتابات الـ 12 المتبقية، والتي جمعت 140 مليون دولار، فقد تمت في“نمو” وهي السوق الموازية في المملكة، والتي شهدت أيضاً الإدراج المباشر الوحيد خلال الربع الأخير من 2023 لـ”شركة المجتمع الرائدة الطبية”. في عام 2023، جاءت الاكتتابات العامة الأولية في السعودية من مجموعة متنوعة من القطاعات، بقيادة الطاقة 36%، والنقل 29%، والرعاية الصحية 10%.

الإمارات تسجل 4 اكتتابات جديدة

استقبلت سوق أبوظبي للأوراق المالية ثلاثة اكتتابات عامة أولية في الربع الأخير من عام 2023، بإجمالي 1.8 مليار دولار. وشملت الطروحات“بيور هيلث القابضة” بقيمة 987 مليون دولار، و”إنفستكورب كابيتال” بقيمة 451 مليون دولار، و”فينكس غروب” بقيمة 371 مليون دولار. سجلت شركة“بيور هيلث القابضة” أعلى مكاسب في اليوم الأول بنسبة 76%. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج شركة“تاكسي دبي”في سوق دبي المالي بقيمة 315 مليون دولار.

عمان تسجل أكبر طرح عام أولي

شهدت بورصة مسقط أكبر اكتتاب عام أولي في سلطنة عمان حتى الآن حيث جمعت شركة“أوكيو لشبكات الغاز” 772 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، يستعد جهاز الاستثمار العماني، وهو الصندوق السيادي في البلاد، لإطلاق العديد من الاكتتابات العامة الأولية وإدراج أصول الدولة لتعزيز أسواق رأس المال.

مؤخراً، خفض صندوق النقد الدولي توقعات لمعدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 2.9% في عام 2024، مقارنة بتوقعاته في أكتوبر الماضي، مقابل معدل نمو ضعيف بالفعل 2% في عام 2023. وخفّض الصندوق توقعاته لمتوسط أسعار النفط في 2024 إلى 79 دولاراً للبرميل، مقابل التقديرات السابقة البالغة 79.9 دولار.

كما رجح البنك الدولي أن تنمو اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.5% العام الحالي، لكنه ربط ذلك بعدم تفاقم حرب إسرائيل على غزة واتساع نطاقها، مفترضاً تحسن الأداء الاقتصادي للبلدان المصدرة للنفط، بدفعٍ من نمو الصادرات والاستثمارات غير النفطية، وانتعاش أقوى في النشاط النفطي، بعد أن شهد العام الماضي تخفيضات في الإنتاج أكبر من المتوقع.





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