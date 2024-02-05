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عجز الميزان التجارى لمصر يرتفع 5% لنحو 3.1 مليار دولار في نوفمبر

2/5/2024 4:20:55 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) الصادرات تتراجع 20.6% خلال نوفمبر.. والواردات تسجل 6.28 مليار دولار

ارتفعت قيمة العجز فى الميزان التجارى لمصر ، خلال شهر نوفمبرالماضى، بنحو 5% لتبلغ 3.07 مليار دولار، مقابل 2.92 مليـار دولار لنفـس الشهر من 2022.

وذكرت بيانات الجهازالمركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمـة الصادرات بنسبة 20.6% لتبلغ 3.21 مليـار دولار خـلال نوفمبر الماضى؛ مقابل 4.04 مليار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابق.

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وجاء هذا التراجع بسبب انخفــاض قيمة صادرات بعض السلع أهـمها، الملابس الجاهزة بنسبة 4.5%، ومنتجات البترول بنسبة 23.7%، كما تراجعت صادرات البترول الخام بنسبة 28.6% وصادرات الأسمدة بنسبة 59.6%.

في المقابل، ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع فى نوفمبر الماضى مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة والذى زادت بنسبة 26.6%، كما ارتفعت صادرات الفواكه الطازجة بنسبة 4.2%، وزادت صادرات منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 324.5%، وسجاد وكليم بنسبة 12%.

وأشارت البيانات، إلى أن قيمة الواردات تراجعت بنسبة 9.9% حيث بلغت 6.28 مليار دولار مقابــل 6.96 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

جاء ذلك بسبب تراجع قيمــة واردات بعض السلع وأهمهـا، القمح بنسبة 41%، كما تراجعت اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 1.7%، والذرة بنسبة 5%، فول صويا بنسبــة 14.6%.

وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال نوفمبر الماضى مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا، منتجات البترول بنسبة 19.1%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 53.4%، وسيارات ركوب بنسبة 108.2%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبـة 0.1%.

المصدر:

MENAFN05022024000202011048ID1107809809

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