التضخم في تركيا يقفز خلال يناير مختبراً عزيمة محافظ المركزي الجديد

MENAFN - Al-Borsa News) قفز التضخم في تركيا على أساس شهري خلال يناير الماضي بأكبر وتيرة منذ أغسطس، وهو ما قد يشكل اختباراً لقدرات رئيس البنك المركزي الجديد على كبح التضخم بسرعة بعد إنهاء دورة تشديد السياسة الشهر الماضي.

دعا صناع السياسات إلى إنهاء دورة التشديد في الشهر الماضي، لكن الإقالة المفاجئة للمحافظة السابقة حفيظة غايا أركان من منصبها بثت الشكوك في المشهد الاقتصادي بالبلاد.

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قال فاتح كاراهان، نائب المحافظ الذي تم اختياره ليحل محلها، يوم الأحد إن المركزي سيكون“مستعداً للتحرك” إذا تدهورت توقعات التضخم.

وعلى خلفية الزيادة الحادة في الحد الأدنى للأجور وتعديلات الضرائب الحكومية، تسارعت زيادات التضخم خلال يناير إلى 6.7% مقارنة بالشهر السابق، بعد خمسة انخفاضات شهرية متتالية، وفقاً للبيانات المنشورة يوم الاثنين. وكان متوسط التوقعات في استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين هو 6.5%. وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم بشكل طفيف إلى 64.9% من 64.8% في ديسمبر.

وتشير أحدث توقعات البنك المركزي التركي إلى أن الزيادات الشهرية في أسعار المستهلكين ستتباطأ في فبراير وما بعده بعد ارتفاع الشهر الماضي. وقال الاقتصاديون في“دويتشه بنك” خلال عطلة نهاية الأسبوع إن تغيير المحافظ والتضخم الثابت قد يدفع البلاد لمزيد من التشديد النقدي.

يبلغ سعر الفائدة الحالي 45%، لكن المركزي يمكنه إعادة تقييم السياسات النقدية اعتماداً على توقعات التضخم.

ومن المتوقع اتضاح مسار السياسة النقدية يوم الخميس، عندما يقدم كاراهان تقرير التضخم ربع السنوي ويتلقى أسئلة من الاقتصاديين والمراسلين في أنقرة.





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