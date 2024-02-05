طلعت مصطفى تدرس إقامة مشروع بالساحل الشمالي على مساحة 5540 فدان

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة أنها تدرس إقامة مشروع بالساحل الشمالي على مساحة 5540 فدان.

وأوضحت الشركة، أن المشروع ضمن العديد من المشروعات قيد الدراسة لديها.

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وكانت حققت مجموعة طلعت مصطفى مبيعات عقارية تعاقدية بقيمة 93.14 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

وقالت المجموعة، فى بيان، إن نتائج أعمالها فى الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي“غير مسبوقة، مشيرة إلى مبيعات عقارية تعاقدية بـ93.14 مليار جنيه، منها مبيعات تخص شركات المجموعة بـ60.66 مليار جنيه.

وفاقت هذه المبيعات، مبيعات اعتبرتها المجموعة قياسية في الفترة نفسها من العام الأسبق بـ21 مليار جنيه، ليبلغ معدل نمو مبيعات شركات المجموعة 189%.

وقالت مجموعة طلعت مصطفى، إن أرباحها ارتفعت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 34% لتسجل 2.7 مليار جنيه مقارنة بـ2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الأسبق.

كما ارتفعت إيرادات المجموعة إلى 18.4 مليار جنيه فى أول 9 أشهر من 2023 بنمو 32% عن الفترة نفسها من العام الأسبق.

وبلغ رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة لدى مجموعة طلعت مصطفى 123 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بـ70 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.