طلعت مصطفى تدرس إقامة مشروع بالساحل الشمالي على مساحة 5540 فدان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة أنها تدرس إقامة مشروع بالساحل الشمالي على مساحة 5540 فدان.
وأوضحت الشركة، أن المشروع ضمن العديد من المشروعات قيد الدراسة لديها.
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وكانت حققت مجموعة طلعت مصطفى مبيعات عقارية تعاقدية بقيمة 93.14 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
وقالت المجموعة، فى بيان، إن نتائج أعمالها فى الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي“غير مسبوقة، مشيرة إلى مبيعات عقارية تعاقدية بـ93.14 مليار جنيه، منها مبيعات تخص شركات المجموعة بـ60.66 مليار جنيه.
وفاقت هذه المبيعات، مبيعات اعتبرتها المجموعة قياسية في الفترة نفسها من العام الأسبق بـ21 مليار جنيه، ليبلغ معدل نمو مبيعات شركات المجموعة 189%.
وقالت مجموعة طلعت مصطفى، إن أرباحها ارتفعت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 34% لتسجل 2.7 مليار جنيه مقارنة بـ2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الأسبق.
كما ارتفعت إيرادات المجموعة إلى 18.4 مليار جنيه فى أول 9 أشهر من 2023 بنمو 32% عن الفترة نفسها من العام الأسبق.
وبلغ رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة لدى مجموعة طلعت مصطفى 123 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بـ70 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
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