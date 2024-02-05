مصر الجديدة تحصل على 280 مليون جنيه من الشرق الأوسط للتنمية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أنها ستحصل على 150 مليون جنيه بالإضافة إلى خطاب ضمان بقيمة 130 مليون جنيه من شركة“الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقاري والسياحي”.
وأضافت أن تحصيل تلك القيمة عند تسليم الأرض التي وقع بشأنها عقد المشاركة على تطويرها في مدينة هليوبليس الجديدة.
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وأوضحت الشركة، أن هناك إمكانية زيادة مساحة الأرض المشاركة إلى 1070 فدان إضافية بالأرض الشمالية بمدينة هليوبليس، وبالتالي زيادة قيمة الدفعة المقدمة وخطاب الضمان.
وكانت وقعت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عقد المشاركة علي تطوير 865 فدان تحت العجز والزيادة مع شركة الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقارى والسياحي، نظير نسبة مشاركة 28% من الإيرادات للوحدات نصف التشطيب بالإضافة إلي 3% من قيمة التشطيب.
وبحسب التعاقد فإن الحد الادنى المضمون يبلغ 23 مليار جنيه وعائد متوقع 39.7 مليار جنيه، علما بأن مدة تنفيذ المشروع 10 سنوات من تاريخ استصدار أول ترخيص.
وقالت الشركة، إنها بصدد اعتماد التسعير النهائي الخاص لوحدات في مدينة هليوبوليس الجديدة لطرحها للبيع.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان (شركة مصر الجديدة تستعد لطرح 460 وحدة بمدينة هليوبوليس الجديدة بقيمة اجمالية 1.3 مليار جنيه”).
وكانت وقعت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس لشراء قطعة أرض، وسددت قيمة 2 مليار جنيه كإثبات لجدية الشراء.
وقررت الجمعية العامة العادية مؤخراً تقديم موعد صرف القسط الثالث والأخير من الكوبون رقم 28 بقيمة 0.12 جنيه للسهم، بإجمالي قيمة 160.73 مليون جنيه ليصبح 31 يناير الجاري، بدلا من 30 يونيو القادم.
وحققت الشركة صافي ربح بقيمة 8.1 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام الماضى، مقابل 653 مليون جنيه بالفترة المقارنة بالعام السابق، مسجلة انخفاضاً بنسبة 98.8%.
وتراجعت إيرادات الشركة بنحو 79% لتسجل 400 مليون جنيه خلال الفترة يناير – سبتمبر 2023 ، مقابل 1.874 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2022.
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