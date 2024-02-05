مصر الجديدة تحصل على 280 مليون جنيه من الشرق الأوسط للتنمية

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أنها ستحصل على 150 مليون جنيه بالإضافة إلى خطاب ضمان بقيمة 130 مليون جنيه من شركة“الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقاري والسياحي”.

وأضافت أن تحصيل تلك القيمة عند تسليم الأرض التي وقع بشأنها عقد المشاركة على تطويرها في مدينة هليوبليس الجديدة.

موضوعات“الإسكان” تشكل مجموعة عمل لتحديد الخطط التنفيذية للوزارة الفترة القادمة “طلعت مصطفى” تدرس إقامة مشروع بالساحل الشمالي على مساحة 5540 فدان “المشروعات تحت الإنشاء”.. الفرصة الأخيرة لنمو التمويل العقارى

وأوضحت الشركة، أن هناك إمكانية زيادة مساحة الأرض المشاركة إلى 1070 فدان إضافية بالأرض الشمالية بمدينة هليوبليس، وبالتالي زيادة قيمة الدفعة المقدمة وخطاب الضمان.

وكانت وقعت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عقد المشاركة علي تطوير 865 فدان تحت العجز والزيادة مع شركة الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقارى والسياحي، نظير نسبة مشاركة 28% من الإيرادات للوحدات نصف التشطيب بالإضافة إلي 3‎% من قيمة التشطيب.

وبحسب التعاقد فإن الحد الادنى المضمون يبلغ 23 مليار جنيه وعائد متوقع 39.7 مليار جنيه، علما بأن مدة تنفيذ المشروع 10 سنوات من تاريخ استصدار أول ترخيص.

وقالت الشركة، إنها بصدد اعتماد التسعير النهائي الخاص لوحدات في مدينة هليوبوليس الجديدة لطرحها للبيع.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان (شركة مصر الجديدة تستعد لطرح 460 وحدة بمدينة هليوبوليس الجديدة بقيمة اجمالية 1.3 مليار جنيه”).

وكانت وقعت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس لشراء قطعة أرض، وسددت قيمة 2 مليار جنيه كإثبات لجدية الشراء.

وقررت الجمعية العامة العادية مؤخراً تقديم موعد صرف القسط الثالث والأخير من الكوبون رقم 28 بقيمة 0.12 جنيه للسهم، بإجمالي قيمة 160.73 مليون جنيه ليصبح 31 يناير الجاري، بدلا من 30 يونيو القادم.

وحققت الشركة صافي ربح بقيمة 8.1 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام الماضى، مقابل 653 مليون جنيه بالفترة المقارنة بالعام السابق، مسجلة انخفاضاً بنسبة 98.8%.

وتراجعت إيرادات الشركة بنحو 79% لتسجل 400 مليون جنيه خلال الفترة يناير – سبتمبر 2023 ، مقابل 1.874 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2022.