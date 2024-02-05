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تجدد الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان

2/5/2024 4:18:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- تجددت الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

وأفاد مصادر بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة على بلدة مروحين، كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات طير حرفا وشمع والضهيرة وزبقين والجبين.

وكان الاحتلال قد شن ليلة أمس غارة جوية على بلدة يارون أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، تزامنا مع قصف مدفعي على أطراف بلدتي مارون الراس، ورميش.

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