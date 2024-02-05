تجدد الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- تجددت الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.
وأفاد مصادر بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة على بلدة مروحين، كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات طير حرفا وشمع والضهيرة وزبقين والجبين.
وكان الاحتلال قد شن ليلة أمس غارة جوية على بلدة يارون أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، تزامنا مع قصف مدفعي على أطراف بلدتي مارون الراس، ورميش.
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