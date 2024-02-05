الخارجية الروسية تعتزم استدعاء السفيرة الإسرائيلية

MENAFN - Palestine News Network ) موسكو/PNN- قالت وزارة الخارجية الروسية إنه سيتم استدعاء السفيرة الإسرائيلية الجديدة لدى روسيا سيمون هالبرين، إلى وزارة الخارجية الروسية، بسبب تصريحات "غير مقبولة"، بحسب وكالة "ريا نوفستي".

وأضافت الوزارة: "بسبب التصريحات العلنية غير المقبولة للسفيرة الإسرائيلية، والتي تشوه نهج السياسة الخارجية الروسية والحقائق التاريخية، سيتم استدعاء هالبرين إلى وزارة الخارجية”.

وأشارت إلى أن "التصريحات التي تم الإدلاء بها هي بداية غير ناجحة للغاية للبعثة الدبلوماسية، التي ينبغي أن تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح شعبي البلدين".

وتابعت وزارة الخارجية: "من المثير للاستياء بشكل خاص، أن السفير الإسرائيلي يتحدث بطريقة غير محترمة عن الجهود التي تبذلها روسيا في اتصالاتها الرامية إلى المساعدة في حل مصير الرهائن".

وكانت السفيرة الإسرائيلية الجديدة لدى موسكو، سيمون هالبرين، انتقدت السياسة الروسية في الشرق الأوسط، وذلك في تصريحات لصحيفة "كوميرسانت" الروسية.

وقالت السفيرة، إن "موسكو أدانت هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر بعد فوات الأوان".

بالإضافة إلى ذلك "لم يعلن الجانب الروسي المجموعة الفلسطينية إرهابية، ويواصل لقاءاته مع أعضائها".

وتعتقد غالبرين أيضا، أن "موسكو تتضامن مع جنوب أفريقيا، التي رفعت دعوى قضائية ضد إسرائيل بتهمة إبادة الفلسطينيين، أمام محكمة العدل الدولية".

وبحسب الدبلوماسية الإسرائيلية، فإن كل هذا "يقلل من تعاطف السكان الإسرائيليين بمن في ذلك الناطقون بالروسية مع دولة روسيا".



