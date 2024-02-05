انخفاض حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي عام 2023

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضاً حاداً مقداره 8.01% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، إذ بلغ 99.81 خلال عام 2023 مقارنة بـ108.50 خلال عام 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).
وعلى مستوى الأنشطة الرئيسة المكونة للمؤشر سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً حاداً مقداره 16.29%، وأنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً حاداً مقداره 8.91%، في حين سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 3.74%، وأنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 0.48%.
ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر كانون الأول الماضي:
سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 2.42% خلال شهر كانون الأول 2023 مقارنة بشهر تشرين الثاني 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 76.27 خلال شهر كانون الأول 2023 مقارنة بـ74.47 خلال شهر تشرين الثاني 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).
وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً حاداً نسبته 12.16%، إذ تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.
كما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً حاداً نسبته 10.88%، إذ تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.
وسجلت أنشطة الصناعة التحويلية ارتفاعاً نسبته 1.29%، إذ تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.
أما على صعيد الأنشطة الفرعية التي لها تأثير نسبي كبير في مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر كانون الأول 2023 مقارنة بشهر تشرين الثاني 2023 أهمها: صناعة منتجات التبغ، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة الفلزات الأساسية، وصناعة المنسوجات، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها.
من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها: صناعة الأثاث، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب، وصناعة الملابس، وصناعة الورق ومنتجات الورق.
وسجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 5.85%، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.
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