انخفاض حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي عام 2023

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضاً حاداً مقداره 8.01% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، إذ بلغ 99.81 خلال عام 2023 مقارنة بـ108.50 خلال عام 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

وعلى مستوى الأنشطة الرئيسة المكونة للمؤشر سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً حاداً مقداره 16.29%، وأنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً حاداً مقداره 8.91%، في حين سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 3.74%، وأنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 0.48%.

ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر كانون الأول الماضي:

سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 2.42% خلال شهر كانون الأول 2023 مقارنة بشهر تشرين الثاني 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 76.27 خلال شهر كانون الأول 2023 مقارنة بـ74.47 خلال شهر تشرين الثاني 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً حاداً نسبته 12.16%، إذ تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً حاداً نسبته 10.88%، إذ تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة الصناعة التحويلية ارتفاعاً نسبته 1.29%، إذ تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية التي لها تأثير نسبي كبير في مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر كانون الأول 2023 مقارنة بشهر تشرين الثاني 2023 أهمها: صناعة منتجات التبغ، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة الفلزات الأساسية، وصناعة المنسوجات، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها: صناعة الأثاث، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب، وصناعة الملابس، وصناعة الورق ومنتجات الورق.

وسجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 5.85%، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.