الاحتلال يداهم عدة منازل ويحقق مع ساكنيها في بيت فوريك شرق نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، عددا من منازل المواطنين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وأفادت مصادر محليةـ، بأن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، وداهمت عددا من المنازل عُرف من أصحابها: محمد نفير نصاصرة، ومحمد جمال نصاصرة، وعامر خطاطبة، وأحمد سامي صايل، وعلاء بسام سمور، وعاثت خرابا وتدميرا في محتوياتها، وأجرت تحقيقا ميدانيا مع ساكنيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.



