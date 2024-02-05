الاحتلال يداهم عدة منازل ويحقق مع ساكنيها في بيت فوريك شرق نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، عددا من منازل المواطنين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.
وأفادت مصادر محليةـ، بأن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، وداهمت عددا من المنازل عُرف من أصحابها: محمد نفير نصاصرة، ومحمد جمال نصاصرة، وعامر خطاطبة، وأحمد سامي صايل، وعلاء بسام سمور، وعاثت خرابا وتدميرا في محتوياتها، وأجرت تحقيقا ميدانيا مع ساكنيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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