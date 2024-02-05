إعلام إسرائيلي: بوادر“إيجابية” لمسار سياسي لوقف التصعيد مع لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- قال إعلام عبري، إن بوادر“إيجابية” ظهرت لمسار سياسي يوقف التصعيد مع لبنان على أساس اقتراح أمريكي من مرحلتين.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن الإشارات الإيجابية ظهرت خلال اجتماعات كبير مستشاري الرئيس الأمريكي عاموس هوكشتاين مع مسؤولين إسرائيليين في تل أبيب، على رأسهم وزير الجيش يوآف غالانت.

وأضافت:“وصل المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوكشتاين مساء الأحد لعقد سلسلة لقاءات في إسرائيل، ويبدو أنه لأول مرة منذ اندلاع الحرب، ظهرت إشارات إيجابية للقناة الدبلوماسية”.

وأشارت القناة إلى أنه“بحسب مسؤولين كبار في إسرائيل، فإن شعورًا أفضل ينشأ من اللقاءات عما كان عليه في بداية الحرب، مع وجود فرصة حقيقية لنجاح الخطوة”.

وتابعت:“الإشارات إلى إمكانية التوصل إلى تسوية دبلوماسية لم تكن لتُستقبل لو لم يكن هناك اتفاق من جانب حزب الله أيضاً”

ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أنه:“يتضمن الاقتراح الأمريكي صيغة من خطوتين”.

وأردفت:“في المرحلة الأولى، سيقوم الطرفان بإعداد اتفاق تفاهم مؤقت، يتضمن انسحاب قوات حزب الله من حدود الجنوب اللبناني، وزيادة انتشار قوات اليونيفيل والجيش اللبناني في المنطقة، وأخيراً عودة السكان الإسرائيليين إلى البلدات التي تم إخلاؤها” شمالا مع بداية الحرب.

واعتبرت القناة أنه“إذا أثمرت الجهود بالفعل، فإن المفاوضات ستتم في المرحلة الثانية، والتي ستكون إسرائيل في إطارها مستعدة أيضًا لتسويات معينة”، في إشارة الى مفاوضات ترسيم الحدود البرية مع لبنان، التي تضغط واشنطن لعقدها.

والأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، رفض بلاده مشروع إسرائيل القاضي بانسحاب“حزب الله” شمالا لتتمكن من إعادة مستوطنيها إلى منازلهم، معللا ذلك بالقول إن بيروت تريد“حلا كاملا هو تبيان الحدود بين الجانبين”.

ووفق الخارجية اللبنانية، ما زالت إسرائيل تحتل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وتنفذ أعمالا هندسية فيهما، كما تتقاعس إسرائيل عن تعيين الحدود في النقاط المتحفظ عليها من قبل لبنان وعددها 13، مما يعرقل جهود التوصل الى حل طويل الأجل.

وكان هوكستين ساهم بالتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان نهاية العام 2022.

وفي هذا الشزن، قالت القناة 12 العبرية إن“إسرائيل تقبل الاقتراح الأمريكي، لكنها تؤكد أن التقدم سيعتمد بالضرورة على وقف إطلاق النار في الجنوب (غزة)”.

واستدركت:“يدرك هوكستين في لقاءاته أن إسرائيل لا تسمح بفترة زمنية غير محدودة، فهي تكرر أنه إذا كان هناك وقف لإطلاق النار في الجنوب (غزة)، فإن إسرائيل لن توقف الحرب في الشمال (لبنان) دون التسوية، وهو الموقف الذي عبّر عنه أيضًا وزير الدفاع (يوآف) غالانت الجمعة”.

والأحد، كان غالانت قد أبلغ هوكستين أن تل أبيب مستعدة لحل الصراع مع جنوب لبنان، من خلال“التفاهمات الدبلوماسية”، وفق بيان صدر عن مكتب غالانت بعد لقائه هوكستين في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.

إلا أن غالانت استدرك مخاطبا هوكستين:“لكننا مستعدون أيضًا لأي سيناريو آخر”، وقال إنّ إسرائيل ملتزمة بتحسين الوضع الأمني على طول الحدود الشمالية لإسرائيل، بما في ذلك إزالة تهديدات التسلل وإطلاق النار من لبنان”.

وبحسب بيان مكتب غالانت،“ناقش الطرفان ضرورة تغيير الوضع الأمني في الساحة الشمالية وبحثا سبل إعادة النازحين الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال”.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، توترا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.



