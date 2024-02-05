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استشهاد شاب متأثراً بجروحه في الداخل المحتل

2/5/2024 4:18:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- استشهاد الشاب رشاد عبد الحي، صباح اليوم الإثنين، متأثراً بجروحه برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الطيرة الداخل المحتل.

وبحسب مصادر محلية، فإن شرطة الاحتلال أطلقت الرصاص على الشاب عبد الحي بزعم محاولته "السيطرة على سلاح أحد عناصرها وإطلاق نداء الله أكبر تجاه المارة.


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