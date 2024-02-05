استشهاد شاب متأثراً بجروحه في الداخل المحتل

استشهاد شاب متأثراً بجروحه في الداخل المحتل
التاريخ
2/5/2024 4:18:02 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- استشهاد الشاب رشاد عبد الحي، صباح اليوم الإثنين، متأثراً بجروحه برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الطيرة الداخل المحتل.
وبحسب مصادر محلية، فإن شرطة الاحتلال أطلقت الرصاص على الشاب عبد الحي بزعم محاولته "السيطرة على سلاح أحد عناصرها وإطلاق نداء الله أكبر تجاه المارة.
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