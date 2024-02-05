استشهاد شاب متأثراً بجروحه في الداخل المحتل

وبحسب مصادر محلية، فإن شرطة الاحتلال أطلقت الرصاص على الشاب عبد الحي بزعم محاولته "السيطرة على سلاح أحد عناصرها وإطلاق نداء الله أكبر تجاه المارة.

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