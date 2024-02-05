تقرير: غانتس حاول الإطاحة بنتنياهو من خلال وزراء وأعضاء كنيست بالليكود

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- حاولت جهات في كتلة "المعسكر الوطني"، الذي يرأسه الوزير عضو كابينيت الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، إقناع وزراء وأعضاء كنيست في حزب الليكود بالإطاحة برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خلال ولاية الكنيست الحالية، وذلك على خلفية التوتر داخل الحكومة، حسبما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين.

ووفقا للإذاعة، فإن مبعوثين من قبل غانتس توجهوا إلى وزراء وأعضاء كنيست من الليكود في محاولة لتغيير نتنياهو، وأن المبعوثين أبلغوا الوزراء وأعضاء الكنيست هؤلاء بأنه في حال نجاح محاولة نزع ثقة بناء عن نتنياهو في الكنيست، بحيث لا يتم إسقاط الحكومة وإنما رئيسها فقط، فإن "المعسكر الوطني" ستهتم بمستقبلهم السياسي.

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الخطة تقضي بترشيح عضو في الليكود لمنصب رئيس الحكومة، لفترة محددة، ولا يكون في المستقبل مرشحا لرئاسة الحكومة كي لا يشكل تهديدا على أعضاء كنيست آخرين من الليكود الذين يسعون لترشيح أنفسهم لخلافة نتنياهو في رئاسة الحزب ولرئاسة الحكومة.

وقالت الإذاعة إن مقربين من غانتس فضلوا عدم التعقيب على التقرير.



