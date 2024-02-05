تخوف إسرائيلي من تصعيد بالضفة بحلول شهر رمضان

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- يتخوف جهاز الأمن الإسرائيلي من تصعيد التوتر الأمني في الضفة الغربية، بحلول شهر رمضان القريب في ظل استمرار الحرب على غزة. ويعتبر مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن السماح بعودة حوالي 100 ألف عامل فلسطيني إلى العمل في إسرائيل وتخفيف الإجراءات الأمنية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية للصلاة في المسجد الأقصى خلال رمضان، من شأنه أن يمنع تصعيدا واسعا.

ويتوقع أن تجري مداولات في جهاز الأمن الإسرائيلي، في الأيام المقبلة، حول عودة 100 ألف عامل فلسطيني للعمل في إسرائيل وتحديد عدد المصلين من الضفة في المسجد الأقصى، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الإثنين.

وأوقفت إسرائيل دخول العمال الفلسطينيين وتوجه المصلين من الضفة إلى المسجد الأقصى منذ بداية الحرب على غزة، بموجب قرار الكابينيت السياسي – الأمني، باستثناء عدة آلاف من العمال الذين يعملون في المستوطنات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي والشاباك أوصيا أمام المستوى السياسي، منذ شهرين، بالمصادقة على دخول 100 ألف عامل فلسطيني إلى إسرائيل للعمل "كخطوة تلجم" توترا متوقعا. ولم تبحث الحكومة الإسرائيلية في هذه التوصية بسبب معارضة شديدة من جانب الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ووزراء من حزب الليكود بينهم نير بركات، حسبما نقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أنه لا يتوقع المصادقة على دخول حوالي 100 ألف فلسطيني إلى المسجد الأقصى في أيام الجمعة من شهر رمضان، مثلما حدث في رمضان الماضي. "هذا سيكون صعبا العام الحالي على ما يبدو، من الناحية السياسية وفي ظل الحرب"، إثر معارضة متوقعة من وزراء اليمين المتطرف.

وسيكون لتوصية الشرطة، التي تخضع لبن غفير كوزير للأمن القومي، ثقلا كبيرا في القرار بشأن دخول المصلين إلى المسجد الأقصى.

وسيناقش الكابينيت السياسي – الأمني إمكانية دخول آلاف الفلسطينيين من الضفة إلى إسرائيل خلال عيد الفطر، للتنزه وخاصة في مدينتي يافا وعكا، وهو ما يصفه جهاز الأمن بـ"تسهيلات".

وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن "حماس تحاول منذ بداية الحرب استدراج الفلسطينيين" في الضفة الغربية والقدس الشرقية والداخل "إلى العنف والإرهاب، ولم تنجح بذلك حتى الآن. وشهر رمضان، كمناسبة موحدة وهامة لجميع المسلمين، قد يشكل فرصة أولى وحقيقية بالنسبة لحماس للنجاح في ذلك إذا لم نتصرف بصورة مهنية وحكيمة".

وحسب المسؤولين الأمنيين، فإن "صفقة مع حماس ستشمل بالضرورة أسابيع طويلة من وقف إطلاق النار، تنتعش خلالها القوات الإسرائيلية وتزداد كفاءاتهم، وتُجمع مئات الأهداف الجديدة في قطاع غزة استعدادا لاستئناف القتال، وهذه الهدنة ستسهل أيضا الحفاظ على الهدوء في الفة الغربية في الشهر الأكثر قابلية للاشتعال. وفي العالم العربي يتابعون بشكل كبير جدا السياسة الإسرائيلية في جبل الهيكل (المسجد الأقصى) ويوجد حول هذا الأمر اهتمام وإجماع سيؤثران على الوضع في الضفة".



