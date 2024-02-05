«أدمو لايفستايل القابضة» و«أدمايند» تطلقان علامة « ألفا-مايند» المتخصصة بتجارب الحياة العصرية

(MENAFN
- Weber Shandwick) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 فبراير 2024: أطلقت كل من شركة «أدمو لايفستايل القابضة»، المشروع المشترك بين ألفا ظبي القابضة (رمزها في سوق أبوظبي المالي:ALPHADHABI) و«مونتيروك إنترناشيونال ليميتد»، ومجموعة «أدمايند» الرائدة في مجال الحياة العصرية والترفيه في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، علامة «ألفا-مايند» العالمية الجديدة المتخصصة بالحياة العصرية، في خطوة مهمة ستسهم في إثراء محفظة «أدمو» العالمية من العلامات التجارية الفريدة.
ويمتلك ويدير مشروع «ألفا-مايند» المشترك الذي يتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً له، محفظة عالمية من العلامات التجارية المتخصصة في مجالات الحياة العصرية والمطاعم والمقاهي والترفيه التي أنشأتها وطوّرتها مجموعة «أدمايند» والتي تضم سبع علامات تجارية بارزة هي "كلآب"، و"أونجاكو"، و"بابيلون"، و"سوكريه"، و"ألما بار"، و"بار دو بورت"، و"آيريس" بما في ذلك العلامة التجارية الفندقية "آيريس بيتش هاوس".
وتتوزع ملكية مشروع «ألفا-مايند» بين «أدمو» و«أدمايند» حيث تمتلك «أدمو» نسبة 51%:%49، في شراكة حيوية ستسهم في دفع تنمية وتوسيع العلامات التجارية الحالية، إلى جانب ابتكار واستحواذ مفاهيم جديدة داخل المنطقة وخارجها.
وبالاستفادة من القدرات والموارد الكبيرة التي تتمتع بها كل من «أدمو» و«أدمايند»، يأتي إطلاق المشروع الفاخر الجديد ليتماشى مع "الاستراتيجية الوطنية للسياحة" في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى استقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية وجذب استثمارات سياحية جديدة للقطاع السياحي في الدولة بقيمة 100 مليار درهم اماراتي بحلول العام 2031.
وفي معرض تعليقه على هذا الإطلاق، قال بيتروس ستاثيس، نائب رئيس مجلس الإدارة، «أدمو لايفستايل القابضة»: "يُعد هذا المشروع المشترك الصفقة الرابعة لشركة «أدمو»، ويمثل إنجاز مهم آخر في مسيرة نمو وتطوير أعمالنا، كما يعكس مدى التزامنا بتقديم تجارب وعلامات تجارية عالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم. نعمل حالياً على بناء محفظة غنية ومتنوعة من مفاهيم الحياة العصرية والمطاعم والمقاهي والترفيه، ونهدف من وراء ذلك إلى تطوير علامات تجارية إماراتية والتوسع بها عالمياً."
وتأتي هذه الشراكة، التي تخضع حالياً لموافقة الجهات التنظيمية المعنية، لتواكب رؤية «أدمو» الشاملة في تطوير محفظة عالمية من العلامات التجارية العالمية المتخصصة بأساليب الحياة العصرية، وتوسيع حضورها على مستوى العالم، وستتولى «أدمايند» مهمة إدارة عمليات العلامات التجارية ضمن مشروع «ألفا-مايند»، مع التركيز على تعزير مكانتها في طليعة مقدمي التجارب الجديدة في مجال والمطاعم والمقاهي والترفيه.
من جانبه، قال طوني هبر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدمايند»: "نتعاون اليوم مع «أدمو» لكتابة فصل جديد في قصة نجاح مجموعة «أدمايند»، إذ يمثل مشروع «ألفا-مايند» تحالف استراتيجي يهدف لتوحيد جهود جهتين هامتين تجمعهما رؤية مشتركة للنمو والتطور وتقديم تجارب فريدة من نوعها، الأمر الذي يساعدنا على تحقيق أهدافنا في الاستمرار بالتوسع والارتقاء بمستوى علاماتنا التجارية إلى العالمية، والاستفادة من أسواق جديدة والوصول إلى جمهور متنوع. ونحن على ثقة بأننا معاً سنسخر نقاط قوتنا المشتركة لإعادة رسم ملامح قطاع المطاعم والمقاهي والترفيه والحياة العصرية على مستوى العالم."
تأسست «أدمو» في عام 2022، كمشروع مشترك بين شركة ألفا ظبي القابضة و«مونتيروك إنترناشيونال ليميتد » التي تتخذ من دبي مقراً لها. وتهدف الشركة إلى بناء محفظة واسعة من العلامات التجارية الرائدة في مجال المنتجات الفاخرة والحياة العصرية. وقد استحوذت الشركة، منذ تأسيسها، على العديد من العلامات العالمية الشهيرة مثل "ناموس" و"سي لا فِي" ومؤخراً "أم شريف". ويُعزز إطلاق مشروع «ألفا-مايند» مكانة «أدمو» كمستثمر بارز في قطاع العلامات التجارية الفاخرة.
نجحت مجموعة «أدمايند» الرائدة في مجال الحياة العصرية والترفيه بترسيخ مكانتها في دولة الإمارات، وتعزيز حضور علاماتها التجارية المميزة في كل من دبي وأبوظبي، بما فيها "كلاب" و"أونجاكو" و"بابيلون" و"سوكريه" و"ألما بار" و"بار دو بورت" و"آيريس"، التي أصبحت تشكل الآن محفظة مشروع «ألفا-مايند»، بالإضافة إلى "وايت" و"وايت بيتش" و"بازار" و"لاميزكالايريا" و"بي بيتش" و"ريا". ومن المقرر أن تفتتح الشركة أيضاً منافذ جديدة لها في مشروع "مرسى العرب" التابع لمجموعة جميرا في دبي، وكذلك في وجهات دولية مثل إيبيزا ولندن وميكونوس وباروس وميلانو وسانت تروبيه.
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