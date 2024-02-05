شركة ألاينس كير تكنولوجيز وأوبتين تقدّمان حل فحص الذكاء الاصطناعي المتخصص في معرض الصحة العربي 2024

(MENAFN
- Al Falak Media) الإمارات العربية المتحدة ( فبراير 2024)، قدّمت شركة ألاينس كير تكنولوجيز Alliance Care Technologies وشريكها الدولي أوبتين Optain برنامج أشور بلاس Assure Plus المُدعّم بالذكاء الاصطناعي والمزوّد بكاميرا قاع العين الأوتوماتيكية والمحمولة بالكامل (الحلّ الجاهز)، والمتوفر الآن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال معرض الصحة العربي 2024 الذي اختتم مؤخرًا في دبي.
فحص شبكية العين القائم على الذكاء الاصطناعي بحثًا عن خطر الإصابة بالأمراض: يستخدم برنامج أشور بلاس من أوبتين خوارزميات الذكاء الاصطناعي المُثبتة سريريًا لتحليل صور الشبكية الرقمية، ما يتيح اكتشاف الخصائص المبكرة لمرض الجلوكوما (المياه الزرقاء) القابل للإحالة، واعتلال الشبكية السكري، والضمور البقعي الوعائي الجديد المرتبط بالعمر مع الخريطة الحرارية. يرتقي أشور بلاس بهذه القدرة الثورية لكشف الأمراض عبر فحص العين من خلال توفير خوارزميات الذكاء الاصطناعي المُثبتة سريريًا لتحليل الأوعية الدموية الدقيقة لشبكية العين بهدف توليد تقسيم الأوعية الدموية التي تكشف عن أنماط تشير إلى خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ما يؤدي إلى كشف غير جراحي وسريع ودقيق لتقديم العلاج في الوقت المناسب.
ويوفر أشور بلاس للأطباء والخبراء في المجال الطبي الثقة اللازمة لكشف ودعم تشخيص العلامات المبكرة للحالات المزمنة بسرعة ودقة، ما يسمح للأطباء بالتحرّك بشكل أسرع ومنع التسبب بالآثار البالغة على جودة الحياة. وبفضل كاميرا قاع العين الأوتوماتيكية والمحمولة بالكامل، بات بالإمكان إجراء فحص الأمراض في أي مكان من دون الحاجة إلى وجود الأطباء المعالجين وبتكلفة منخفضة.
وفي هذا السياق قال جيف دونكل، الرئيس التنفيذي لشركة أوبتين: "نحن متحمسون للتعاون مع ألاينس كير تكنولوجيز لتوفير برنامج الفحص الثوري القائم على الذكاء الاصطناعي والكاميرا المحمولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كجزء من توسعنا العالمي. فمنذ شراكتنا مع ألاينس كير تكنولوجيز وإطلاق المنتج الأولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2023، لاحظنا أن الاهتمام بتقنية أشور بلاس يزداد بشكل مستمر. لقد كانت الاستجابة للعروض التوضيحية في معرض الصحة العربي إيجابية للغاية حيث بات بإمكان الأفراد تجربة قدرات الفحص بأنفسهم. ونتوقع أن يستمر الاهتمام بهذه التقنية بالتوسع والانتشار في جميع أنحاء المنطقة في العام 2024.”
تأثير الكشف المبكر على طول العمر ونوعية الحياة: مع التقدم في العمر، يزداد خطر الإصابة بالأمراض مثل اعتلال الشبكية السكري، والجلوكوما (المياه الزرقاء)، والضمور البقعي المرتبط بالعمر. وفي العام 2020، تسببت هذه الأمراض معًا بأكثر من 19 مليون حالة من ضعف البصر المعتدل أو الأسوأ لدى الراشدين الذين يبلغون سنّ الخمسين وما فوق، ما أدّى إلى التسبب بعبء مالي عالمي يقدر بنحو 411 مليار دولار أمريكي سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن إحدى الحالات المزمنة الأكثر شيوعًا والمرتبطة بالشيخوخة هي أمراض القلب والأوعية الدموية. يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب مثل أمراض الشريان التاجي، وفشل القلب، وارتفاع ضغط الدم مع تقدم العمر، ما يؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية.
وتؤكّد ميشيل تارنو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ألاينس كير تكنولوجيز، على أهمية الكشف المبكر والتأثير الذي يمكن أن يحدثه على نوعية الحياة. "يُعتبر برنامج أشور بلاس من أوبتين إضافة مثالية لتطبيق كاتاليست إنغايجCatalyst Engage الذي يركز على الكشف المبكر بالإضافة إلى التركيز على تحقيق أهداف اللياقة البدنية والتغذية والمشاركة الاجتماعية. يمكن أن يكون للفحص والكشف الدقيق والسريع والمبكر تأثير جذري على جودة الحياة."
تحديد مؤشرات خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية: بفضل تحليل حالة الأوعية الدموية الدقيقة في شبكية العين بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي يتم التقاطها في صورة قاع الشبكية، تقوم خوارزمية الذكاء الاصطناعي الخاص بأشور بلاس بتحليل حالة الأوعية الدموية الدقيقة في شبكية العين من خلال توفير تصور متقدم لتقسيم الأوعية الدموية، لتتمكن من الكشف عن الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى اقترانها مع مزايا الشبكية الأخرى. تستخدم تقنية التصور الخاصة بالبرنامج، التي تمت تجربتها على مجموعات كبيرة من البيانات، أنماط الأوعية الدموية في صور قاع العين لتطوير التقسيم الذي يشير إلى احتمالية منخفضة ومتوسطة وعالية الخطورة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ويحصل الأطباء على النتائج في ثوان قليلة.
يضع أشور بلاس معايير جديدة لأدوات فحص الأمراض المعقولة التكلفة، في حين تعمل تقاريرها القائمة على الأدلة على تمكين الأطباء من اتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة ودقة وثقة. أشور بلاس برنامج مسجل ومعتمد من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
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