جيديا وفلس يشكلان تحالفاً لتعزيز الاستدامة في مجال المدفوعات الرقمية

(MENAFN
- BRANDACY) الإمارات العربية المتحدة دبي، 5 شهر فبراير 2024 - تعلن (جيديا)، شركة التقنية المالية الرائدة في الشرق الأوسط، عن إطلاق شراكة إستراتيجية مع شركة (فلس) في الامارات العربية المتحدة تهدف من خلالها تمكين عملاءها من الشركات على كافة أحجامها من المشاركة في العمل المناخي الإيجابي بالمعاملات المالية باستخدام واجهة برمجة تطبيقات (API) وهو ما يعد إمتداداً لإلتزام الشركتين وعملهم المستمر بإتجاه مستقبل بيئي مستدام.
وكنتيجة لهذا التعاون الاستراتيجي سيكون بمقدور التجار تمكين عملاءهم من خلال توفير تقديرات لانبعاثات الكربون باستخدام بوابات الدفع الخاصة بـشركة (جيديا) وذلك لأنواع محددة للمدفوعات المالية كتلك المتعلقة بالرحلات الجوية أو الرحلات البرية أو المنتجات أو الشحن. ومن خلال تزويد العملاء الأفراد بتقدير للبصمة الكربونية الناتجة عن قراراتهم الشرائية سيتمكن كلن منهم من المساهمة بسلاسة في مشاريع أرصدة الكربون الموثوقة مباشرة، وهو من شأنه أن يعزز من ثقافة الاستدامة بشكل واسع ويدفع بدرجة المساهمة الفردية فيها الى مراحل متقدمة.
ويأتي الإعلان عن هذه الاتفاقية المتميزة في أعقاب مشاركة (جيديا) في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ((COP 28 بصفتها المزود الرسمي للمدفوعات ونقاط البيع لكافة نشاطات هذه المناسبة العالمية الهامة وإمتداداً لإلتزام الشركة بقيم المواطنة المؤسساتية المستدامة في كافة أسواقها وتركيزها على أهمية الابتكار في المساهمة بمعالجة التحديات التنموية في دول المنطقة. وتتماشى منهجية العمل هذه مع شركة (فلس) ودورها العامل على إعادة تشكيل الوعي البيئي في مختلف النشاطات الاقتصادية نحو قدرة أكبر على تحييد الكربون.
وتعليقاً على هذه الشراكة التحويلية، صرح الأستاذ/سايليش مالهوترا المدير العام لجيديا في دول مجلس التعاون الخليجي بقوله "يسعدنا في جيديا مواصلة الاستفادة من تقنيتنا للمساهمة في حلول بيئية مؤثرة وملموسة. وتتماشى هذه الشراكة مع شركة فلس مع مهمتنا للذهاب إلى أبعد من خدمات الدفع التقليدية، وتقديم أشكال جديدة من المنتجات المبتكرة يتم فيها دمج الاستدامة داخل نسيج المعاملات الرقمية."
وقال نمير خان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فلس: “يعد تعاوننا مع جيديا خطوة مهمة في رحلة فلس نحو قيادة الابتكار المستدام عبر مشهد التكنولوجيا المالية العالمية. بدءاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، ستمتد هذه الشراكة على المستوى الإقليمي، مما يعزز التزامنا بقيم الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المناطق الرئيسية. إن العمل مع جيديا لا يقتصر فقط على تحقيق مهمتنا البيئية؛ إنها شهادة على التكنولوجيا المتبصرة لدى فلس وتفانيها في أن تكون كل معاملة بمثابة قوة إيجابية لصالح لكوكبنا. نحن نعمل معاً على وضع معايير جديدة في التمويل المستدام، مما يوضح أن التقدم والإشراف البيئي يمكن أن يسيرا جنباً إلى جنب.
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