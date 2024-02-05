إطلاق 5 صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى

إطلاق 5 صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى
التاريخ
2/5/2024 3:10:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اطلقت 5 صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى قبالة القطاع الأوسط من جنوب لبنان.
وافاد مراسل الجزيرة أن صفارات الإنذار دوت في منطقتي دوفيف وبرعم في الجليل الأعلى.
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