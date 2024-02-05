الدويري: لهذه الأسباب يبدو الاحتلال حذرا في شن عملية عسكرية برفح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن إسرائيل تعمل مع مصر على إيجاد خطوط عريضة لعملية عسكرية برية محتملة في رفح جنوبي قطاع غزة، بينما أشارت إلى أن جيش الاحتلال وضع أسبوعا كمهلة زمنية لاستكمال السيطرة على خان يونس.



وفي هذا الإطار قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري، إنه جرى تقييد العمليات العسكرية في خان يونس وتقليص عدد الألوية القتالية إلى 5 أحدها بالمنطقة الشرقية.



وأوضح خلال تحليله للجزيرة، أن جيش الاحتلال أصبح لديه فائض في القوة بعد سحب الألوية إلى خارج السياج الحدودي بعد فشل الجهد الرئيسي شرقي خان يونس.



وأشار إلى أن هناك نية لتوسيع العمليات في رفح، ولكن حساباته خطرة هناك لأن هذه المحافظة لديها خصوصية ووضع مختلف بوجود حدود سياسية مع مصر، ولا يمكن شن عملية عسكرية دون تنسيق ولا يوجد اتفاق نهائي حول ذلك.

ولفت إلى أن محور فيلادلفيا (محور صلاح الدين الحدودي بين رفح ومصر) يبلغ متوسط عرضه بين 400 و500 متر وطوله 14 كيلومترا، ويتواجد فيه 1.3 مليون شخص، وفق قوله.



ويعتقد أن الاحتلال يحاول جاهدا البحث عن آلية ومقاربة لإدارة المعركة بحيث يضمن نزوح الفلسطينيين في رفح إلى شمالي القطاع، منبها إلى أن منطقة المواصى جنوبا وما يعرف بـ"غوش قطيف" مليئة بالنازحين.



وأكد أن هذه المقاربة لن تتحقق سوى بنهاية معركة خان يونس، لافتا إلى أنه من أجل نهاية معركة خان يونس يجب على جيش الاحتلال إعلان انتصاره -على الأقل من طرفه- مثلما فعل في شمالي القطاع ومن ثم بدأ بسحب قواته ومعداته العسكرية.



وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدأ يكرر حديثه حول رفح ومن قبل محور فيلادلفيا، في ترجمة لرغبته بإطالة الحرب على غزة لأطول فترة زمنية ممكنة.

