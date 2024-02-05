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نشامى الأمن للجوجيستو يحصدون مراكز متقدمة في بطولة أبوظبي الدولية

2/5/2024 3:10:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حقق فريق الأمن العام للجوجيستو مراكز متقدمة في بطولة أبوظبي الدولية للمحترفين "جولة عمان" ، والتي أقيمت نزالاتها على صالة قصر الرياضة .
وقدم نشامى الفريق مستويات مميزة مكنتهم من حصد (5) ميداليات ملونة (ذهبيتين، فضيتين، برونزية) ، وسط مشاركة (342) لاعب ولاعبة ، يمثلون (20) دولة .
وجاءت النتائج الفنية للاعبي فريق الأمن العام على النحو الآتي :
1- ذهبية وزن(94)كغ Gi عن طريق اللاعب محمد فواز .
2- ذهبية وزن (94)كغ no_Gi عن طريق اللاعب عمار شاهين .
3- فضية وزن (69)كغ Gi عن طريق اللاعب رمزي فهد .
4- فضية وزن (77)كغ No_Gi عن طريق عون العايد .
5-برونزية وزن (85)كغ No_Gi عن طريق اللاعب مصعب الشطناوي .
وسجل فريق الأمن العام للجوجيستو الذى يشرف على تدريبه الملازم اول محمد الدعجة، ظهوراً لافتاً من خلال هذه البطولة التي تعد المشاركة الثانية له كفريق حديث النشأة في مديرية الأمن العام، الأمر الذي يعكس جهداً تدريبياً كبيراً وتفاؤلاً في تحقيق المزيد من الألقاب والنتائج في المشاركات القادمة.




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