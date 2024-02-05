سطو مسلح على بنك في رام الله
التاريخ
2/5/2024 3:10:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، إن مجهولين نفذوا سطوا مسلحا على فرع أحد البنوك في بلدة نعلين، شمال غرب مدينة رام الله.
وأضاف ارزيقات في بيان صحفي مقتضب اليوم الإثنين، أن قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية توجهت إلى المكان للبحث وملاحقة الفاعلين.
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