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سطو مسلح على بنك في رام الله

2/5/2024 3:10:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، إن مجهولين نفذوا سطوا مسلحا على فرع أحد البنوك في بلدة نعلين، شمال غرب مدينة رام الله.


وأضاف ارزيقات في بيان صحفي مقتضب اليوم الإثنين، أن قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية توجهت إلى المكان للبحث وملاحقة الفاعلين.


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