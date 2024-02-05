مقتل 3 عناصر من حزب الله جنوب لبنان
التاريخ
2/5/2024 3:10:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن حزب الله اللبناني مقتل 3 من عناصره جنوب لبنان.
وبذلك ترتفع حصيلة قتلى هذا الحزب اللبناني إلى 182، جراء القصف المتبادل بشكل يومي مع الجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية.
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