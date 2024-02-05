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مقتل 3 عناصر من حزب الله جنوب لبنان

2/5/2024 3:10:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله اللبناني مقتل 3 من عناصره جنوب لبنان.


وبذلك ترتفع حصيلة قتلى هذا الحزب اللبناني إلى 182، جراء القصف المتبادل بشكل يومي مع الجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية.

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