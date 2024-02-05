Monday, 05 February 2024 12:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مهم من الأمانة إلى سكان العاصمة

2/5/2024 3:10:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت أمانة عمان الكبرى إرشادات للمواطنين والتجار في العاصمة للتعامل مع المنخفضات الجوية والأمطار في فصل الشتاء.

ودعت الأمانة إلى تأمين مواد البناء تجنباً لتسببها بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، وتفقد المضخة الغاطسة في الطوابق السفلية للمباني والمحلات التجارية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية البضائع والمتاجر.

كما دعت إلى الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول، وعدم القاء النفايات والانقاض عشوائيا لتجنب إغلاق شبكة تصريف مياه الأمطار.

وحذرت الأمانة المواطنين من ربط مزاريب السطح بشبكات الصرف الصحي تجنباً لفيضانها في الطرق، فيما دعت إلى تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح مثل ألواح الزينكو واللوحات الاعلانية.

وأشارت إلى أنه لطلب المساعدة فإنه بإمكان المواطنين التواصل على هاتف رقم 102.

MENAFN05022024000208011052ID1107809393

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث