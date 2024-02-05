مهم من الأمانة إلى سكان العاصمة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت أمانة عمان الكبرى إرشادات للمواطنين والتجار في العاصمة للتعامل مع المنخفضات الجوية والأمطار في فصل الشتاء.

ودعت الأمانة إلى تأمين مواد البناء تجنباً لتسببها بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، وتفقد المضخة الغاطسة في الطوابق السفلية للمباني والمحلات التجارية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية البضائع والمتاجر.

كما دعت إلى الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول، وعدم القاء النفايات والانقاض عشوائيا لتجنب إغلاق شبكة تصريف مياه الأمطار.

وحذرت الأمانة المواطنين من ربط مزاريب السطح بشبكات الصرف الصحي تجنباً لفيضانها في الطرق، فيما دعت إلى تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح مثل ألواح الزينكو واللوحات الاعلانية.

وأشارت إلى أنه لطلب المساعدة فإنه بإمكان المواطنين التواصل على هاتف رقم 102.