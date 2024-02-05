فيديو لـ'منتحر محظوظ'.. قفز من الطابق الـ15 ونجا من الموت في اوكرانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت مدينة لفيف الأوكرانية واقعة غريبة، حيث أراد شاب الانتحار بالقفز من الطابق الـ15. وبالفعل قفز الشاب محاولا الإنتحار، لكن يبدو أنه كان محظوظاً بدرجة كبيرة، لأنه سقط على سقف سيارة كانت مركونة تحت البناية ونجا من الموت بشكل مذهل، وذلك بحسب مقطع فيديو تم تصويره على الأغلب من بناية مقابلة لبنايته.
والأغرب أن الشاب المنتحر تحدث مع الناس وهو فوق المركبة. وقد تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه سيحتاج إلى شهور حتى يُشفى بالكامل.
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