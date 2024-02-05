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فيديو لـ'منتحر محظوظ'.. قفز من الطابق الـ15 ونجا من الموت في اوكرانيا

2/5/2024 3:10:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت مدينة لفيف الأوكرانية واقعة غريبة، حيث أراد شاب الانتحار بالقفز من الطابق الـ15. وبالفعل قفز الشاب محاولا الإنتحار، لكن يبدو أنه كان محظوظاً بدرجة كبيرة، لأنه سقط على سقف سيارة كانت مركونة تحت البناية ونجا من الموت بشكل مذهل، وذلك بحسب مقطع فيديو تم تصويره على الأغلب من بناية مقابلة لبنايته.

والأغرب أن الشاب المنتحر تحدث مع الناس وهو فوق المركبة. وقد تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه سيحتاج إلى شهور حتى يُشفى بالكامل.

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