أتليتكو مدريد يخطف تعادلا ثمينا من ريال مدريد في الليغا

MENAFN - Amman Net) خطف أتليتكو مدريد تعادلا ثمينا وصعبا من أرض مضيفه ريال مدريد ، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبهذا التعادل أهدر ريال مدريد فرصة ثمينة لتوسيع الفارق في صدارة المسابقة، حيث يحتل المركز الأول برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثاني، الذي تعثر أمس السبت بالتعادل السلبي مع ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، رفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف برشلونة صاحب المركز الثالث.

وتقدم ريال مدريد عن طريق براهيم دياز في الدقيقة 20، فيما أدرك ماركوس لورينتي التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.