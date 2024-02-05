الـفيفا يكشف عن ملعب افتتاح بطولة كأس العالم 2026

MENAFN - Amman Net) كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأحد عن الملعب الذي سيحتضن المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ إن استاد أزتيكا في مكسيكو سيتي سيستضيف المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 في 11 حزيران/ يونيو.

وكانت المكسيك قد نظمت كأس العالم في عامي 1970 و1986، وأقيم نهائي كلا النسختين في استاد أزتيكا.

وبحسب "الفيفا"، فإن المباراة النهائية ستلعب على "ميتلايف ستاديوم" في نيوجرسي بالولايات المتحدة.

وستنظم النهائيات الأولى التي يشارك فيها 48 منتخبا عوضا عن 32، في المكسيك والولايات المتحدة وكندا.