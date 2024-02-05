الـفيفا يكشف عن ملعب افتتاح بطولة كأس العالم 2026

(MENAFN
- Amman Net) كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأحد عن الملعب الذي سيحتضن المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026.
وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ إن استاد أزتيكا في مكسيكو سيتي سيستضيف المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 في 11 حزيران/ يونيو.
وكانت المكسيك قد نظمت كأس العالم في عامي 1970 و1986، وأقيم نهائي كلا النسختين في استاد أزتيكا.
وبحسب "الفيفا"، فإن المباراة النهائية ستلعب على "ميتلايف ستاديوم" في نيوجرسي بالولايات المتحدة.
وستنظم النهائيات الأولى التي يشارك فيها 48 منتخبا عوضا عن 32، في المكسيك والولايات المتحدة وكندا.
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