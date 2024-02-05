المجمع الإنجيلي الأردني يقيم صلاة من أجل السلام

MENAFN - Amman Net) أقام المجمع الإنجيلي الأردني، برئاسة اللواء المتقاعد عماد المعايعة، خدمة معًا للسلام في قاعة الكنيسة الإنجيلية الحرة في حي خلدة مساء السبت 3 شباط بحضور مميز من رؤساء وأعضاء الكنائس وضيوف مميزين جاءوا من فلسطين وكندا.

شارك فيه القس نزار شاهين والقس د. فارس ابو فرحة والقس يوسف حشوة راعي كنيس الاتحاد المسيحي في عمان وحضور كبير من رؤساء وأعضاء الكنائس الخمس الانجيلية المشاركة في المجمع واستمع الحضور بكلمات تشجيعية وصلوات من أجل السلام في فلسطين.

ونقل القس أبو فرحة، مؤسس مشروع الجيل التالي الشبابية و القادم من مدينة بيت ساحور مأساة الشعب في فلسطين. "يمكن البعض يعرف أنه قرابة 25 شخص من عائلة زوجتي سهى ما زالوا محتمين في الكنيسة في غزة إلى هذه اللحظة. ولا نبالغ عندما نقول إنه مع مرور كل يوم تحت الحصار والتجويع والحرب الشريرة، يشعرون بأن مستقبلهم في غزة مجهول. لكني أغبطهم على عمق إيمانهم وتمسّكهم بالرب رغم الأهوال والمصائب الكثيرة والمؤلمة التي يتعرضون لها كل يوم. فهم يُقتلون حتى في قلب الكنيسة ويعلّموننا أيضًا أن نضع كل ثقتنا ليس في الحلول السياسية لكن في وعود الله مش وعود البشر.

وقال القس نزار شاهين مقدم برنامج نور من أجل الامم التلفزيوني "نحن نصلي من أجل شفاء من أجل إبراء لأراضينا. المسيح هو رئيس السلام، وملك السلام واله السلام ويقول الكتاب المقدس "وَإِلهُ السَّلاَمِ سَيَسْحَقُ الشَّيْطَانَ تَحْتَ أَرْجُلِكُمْ. وقد شارك العديد من خدام الكنائس بالصلاة للسلام واستمرار الامن في الاردن. وقدم القس يوسف حشوة كلمات تشجيعية مؤكدا على ضرورة أن يبدأ الدعاء للسلام بسلام شخصي وداخلي.

وشكر القس د. فارس أبو فرحه، المجمع الإنجيلي الأردني وخصص بالشكر لجلالة الملك عبد الله الثاني: "أغتنم الفرصة للتعبير عن شكرنا وتقديرنا جلالة الملك والحكومة الأردن وشعبها العظيم على كل الجهود الجبارة التي تُقدم لأجل أهلنا وأحبائنا في غزة وفي فلسطين. موقف الأردن المشرف يدل على عمق الأخوة والمحبة والتضحية اللامتناهية التي تربطنا معاً".

وقام اللواء المتقاعد عماد معايعة والناشط رامي هلسة بتقديم دروع التقدير من المجمع الإنجيلي الأردني للكل من القس نزار شاهين والقس فارس ابو فرحه.



