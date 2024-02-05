المجمع الإنجيلي الأردني يقيم صلاة من أجل السلام

(MENAFN
- Amman Net) أقام المجمع الإنجيلي الأردني، برئاسة اللواء المتقاعد عماد المعايعة، خدمة معًا للسلام في قاعة الكنيسة الإنجيلية الحرة في حي خلدة مساء السبت 3 شباط بحضور مميز من رؤساء وأعضاء الكنائس وضيوف مميزين جاءوا من فلسطين وكندا.
شارك فيه القس نزار شاهين والقس د. فارس ابو فرحة والقس يوسف حشوة راعي كنيس الاتحاد المسيحي في عمان وحضور كبير من رؤساء وأعضاء الكنائس الخمس الانجيلية المشاركة في المجمع واستمع الحضور بكلمات تشجيعية وصلوات من أجل السلام في فلسطين.
ونقل القس أبو فرحة، مؤسس مشروع الجيل التالي الشبابية و القادم من مدينة بيت ساحور مأساة الشعب في فلسطين. "يمكن البعض يعرف أنه قرابة 25 شخص من عائلة زوجتي سهى ما زالوا محتمين في الكنيسة في غزة إلى هذه اللحظة. ولا نبالغ عندما نقول إنه مع مرور كل يوم تحت الحصار والتجويع والحرب الشريرة، يشعرون بأن مستقبلهم في غزة مجهول. لكني أغبطهم على عمق إيمانهم وتمسّكهم بالرب رغم الأهوال والمصائب الكثيرة والمؤلمة التي يتعرضون لها كل يوم. فهم يُقتلون حتى في قلب الكنيسة ويعلّموننا أيضًا أن نضع كل ثقتنا ليس في الحلول السياسية لكن في وعود الله مش وعود البشر.
وقال القس نزار شاهين مقدم برنامج نور من أجل الامم التلفزيوني "نحن نصلي من أجل شفاء من أجل إبراء لأراضينا. المسيح هو رئيس السلام، وملك السلام واله السلام ويقول الكتاب المقدس "وَإِلهُ السَّلاَمِ سَيَسْحَقُ الشَّيْطَانَ تَحْتَ أَرْجُلِكُمْ. وقد شارك العديد من خدام الكنائس بالصلاة للسلام واستمرار الامن في الاردن. وقدم القس يوسف حشوة كلمات تشجيعية مؤكدا على ضرورة أن يبدأ الدعاء للسلام بسلام شخصي وداخلي.
وشكر القس د. فارس أبو فرحه، المجمع الإنجيلي الأردني وخصص بالشكر لجلالة الملك عبد الله الثاني: "أغتنم الفرصة للتعبير عن شكرنا وتقديرنا جلالة الملك والحكومة الأردن وشعبها العظيم على كل الجهود الجبارة التي تُقدم لأجل أهلنا وأحبائنا في غزة وفي فلسطين. موقف الأردن المشرف يدل على عمق الأخوة والمحبة والتضحية اللامتناهية التي تربطنا معاً".
وقام اللواء المتقاعد عماد معايعة والناشط رامي هلسة بتقديم دروع التقدير من المجمع الإنجيلي الأردني للكل من القس نزار شاهين والقس فارس ابو فرحه.
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