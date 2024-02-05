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منتخب النشامى يلتقي الكوري الجنوبي بنصف نهائي كأس آسيا الثلاثاء

2/5/2024 3:10:04 AM
(MENAFN- Amman Net) يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره الكوري الجنوبي عند الساعة السادسة من مساء يوم غد الثلاثاء، في مباراة نصف نهاىي بطولة كأس آسيا.
المباراة التي تقام على ستاد احمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة، يسعى خلالها نجوم المنتخب الوطني لتحقيق الفوز وكتابة تاريخ جديد للكرة الأردنية التي تصل لأول مرة إلى الدور نصف النهائي على أمل مواصلة الانجاز والوصول النهائي في بطولة كأس آسيا.
ويفتقد المنتخب الوطني في مباراة يوم غد اللاعبين علي علوان وسالم عجالين بسبب حصولهما على الانذار الثاني.
ويجري المنتخب مساء اليوم الاثنين، تدريبه الأخير بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، حيث سيتم وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة المباراة.
ويعيش لاعبو المنتخب الوطني معنويات عالية واصرارا على مواصلة التألق في البطولة.
كما بدأت الجماهير الأردنية الكبيرة في قطر بترتيب صفوفها لمؤازرة المنتخب الوطني من المدرجات.

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