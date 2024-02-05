منتخب النشامى يلتقي الكوري الجنوبي بنصف نهائي كأس آسيا الثلاثاء

(MENAFN
- Amman Net) يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره الكوري الجنوبي عند الساعة السادسة من مساء يوم غد الثلاثاء، في مباراة نصف نهاىي بطولة كأس آسيا.
المباراة التي تقام على ستاد احمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة، يسعى خلالها نجوم المنتخب الوطني لتحقيق الفوز وكتابة تاريخ جديد للكرة الأردنية التي تصل لأول مرة إلى الدور نصف النهائي على أمل مواصلة الانجاز والوصول النهائي في بطولة كأس آسيا.
ويفتقد المنتخب الوطني في مباراة يوم غد اللاعبين علي علوان وسالم عجالين بسبب حصولهما على الانذار الثاني.
ويجري المنتخب مساء اليوم الاثنين، تدريبه الأخير بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، حيث سيتم وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة المباراة.
ويعيش لاعبو المنتخب الوطني معنويات عالية واصرارا على مواصلة التألق في البطولة.
كما بدأت الجماهير الأردنية الكبيرة في قطر بترتيب صفوفها لمؤازرة المنتخب الوطني من المدرجات.
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