ارزيقات: سطو مسلح على فرع لأحد البنوك في بلدة نعلين شمال رام الله

ارزيقات: سطو مسلح على فرع لأحد البنوك في بلدة نعلين شمال رام الله
التاريخ
2/5/2024 3:09:33 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN - قال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ان سطو مسلح وقع صباح اليوم الاثنين على فرع أحد البنوك في بلدة نعلين شمال غرب مدينة رام الله.
وقال العقيد ارزيقات،
في بيان صحفي مقتضب اليوم الإثنين، إن قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية توجهت للمكان وتباشر البحث والتحري وملاحقة الفاعلين.
يتبع ...
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