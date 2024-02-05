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ارزيقات: سطو مسلح على فرع لأحد البنوك في بلدة نعلين شمال رام الله

2/5/2024 3:09:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN - قال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ان سطو مسلح وقع صباح اليوم الاثنين على فرع أحد البنوك في بلدة نعلين شمال غرب مدينة رام الله.

وقال العقيد ارزيقات،
في بيان صحفي مقتضب اليوم الإثنين، إن قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية توجهت للمكان وتباشر البحث والتحري وملاحقة الفاعلين.

يتبع ...

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