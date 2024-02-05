الصحة العالمية: إجلاء 1,243 حالة طبية عن غزة عبر رفح

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلنت منظمة الصحة العالمية إجلاء 1243 حالة طبية عن غزة عبر معبر رفح، بينهم عدد من الجرحى.

وكشفت المنظمة في تقرير لها "أن 1025 من مرافقي المرضى غادروا أيضا، ومن بين هؤلاء الأشخاص الذين يتلقون العلاج في مصر وبلدان أخرى".

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في وقت سابق أن تقارير موظفي المنظمة في غزة تشير إلى أن خطر المجاعة يتزايد كل يوم في مستشفيات القطاع" مشيرا إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجهها المنظمة في تقديم الدعم لنظام الرعاية الصحية في القطاع.



