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ارتفاع التضخم السنوي في تركيا إلى 64.86%

2/5/2024 3:09:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى مستويات 64.86% خلال يناير من مستويات 64.77% في ديسمبر، وذلك مقابل توقعات بتباطؤ إلى مستويات 64.52%.


وبلغ متوسط معدل التضخم في تركيا 35.02% في الفترة من 1965 حتى 2024، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 138.71% في مايو 1980 وأدنى مستوى قياسي بلغ 4.01-% في يونيو 1968.


وقفز التضخم على أساس شهري ليسجل 6.7% خلال يناير من مستويات 2.93% في ديسمبر، وذاك في ظل توقعات بارتفاع إلى 6.49%.


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