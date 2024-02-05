ارتفاع التضخم السنوي في تركيا إلى 64.86%

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى مستويات 64.86% خلال يناير من مستويات 64.77% في ديسمبر، وذلك مقابل توقعات بتباطؤ إلى مستويات 64.52%.
وبلغ متوسط معدل التضخم في تركيا 35.02% في الفترة من 1965 حتى 2024، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 138.71% في مايو 1980 وأدنى مستوى قياسي بلغ 4.01-% في يونيو 1968.
وقفز التضخم على أساس شهري ليسجل 6.7% خلال يناير من مستويات 2.93% في ديسمبر، وذاك في ظل توقعات بارتفاع إلى 6.49%.
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