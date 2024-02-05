ارتفاع التضخم السنوي في تركيا إلى 64.86%

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى مستويات 64.86% خلال يناير من مستويات 64.77% في ديسمبر، وذلك مقابل توقعات بتباطؤ إلى مستويات 64.52%.



وبلغ متوسط معدل التضخم في تركيا 35.02% في الفترة من 1965 حتى 2024، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 138.71% في مايو 1980 وأدنى مستوى قياسي بلغ 4.01-% في يونيو 1968.



وقفز التضخم على أساس شهري ليسجل 6.7% خلال يناير من مستويات 2.93% في ديسمبر، وذاك في ظل توقعات بارتفاع إلى 6.49%.

