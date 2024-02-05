«مبادلة» تستثمر في «مانيبال» الهندية

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار عن استثمارها في شركة مانيبال هيلث انتربرايزس الهندية. وستواصل «تيماسك»، وهي شركة استثمار عالمية مقرها الرئيسي في سنغافورة، الاحتفاظ بحصة أغلبية في «مانيبال».

وتقدم «مانيبال» خدمات رعاية صحية عالية الجودة بأسعار معقولة وذلك من خلال شبكة رعاية متعددة التخصصات تقوم حالياً بخدمة حوالي 6 ملايين مريض في العام، من خلال أكثر من 30 مستشفى في مختلف أنحاء الهند. وتعد «مانيبال» ثاني أكبر سلسلة مستشفيات في الهند من ناحية عدد الأسِرّة، ويعمل لديها أكثر من 5 آلاف طبيب.

وقالت كاميلا مكابيلي لانقويلي، رئيسة وحدة علوم الحياة في شركة مبادلة: «تعد مانيبال إحدى أبرز شبكات الرعاية الصحية في الهند، وتتميز بالتزامها بالتميز الإكلينيكي ومعايير الحوكمة المؤسسية والعناية الفائقة بالمرضى. ونحن نتطلع لدعم «مانيبال» في مسيرة نموها خلال السنوات القادمة، للاستفادة من النمو المتزايد في الطلب على خدمات الرعاية الطبية عالية الجودة في كل أنحاء الهند».

وقال لوكا موليناري، رئيس وحدة الاستثمارات المباشرة في آسيا في شركة مبادلة: نحن سعداء بالعمل مع شركاء متميزين مثل «تيماسك»، و«تي بي جي»، والدكتور رانجان باي والفريق التنفيذي في «مانيبال» بهدف تطوير أعمالنا في المرحلة التالية من مسيرة النمو.»وأضاف:«تلعب «مانيبال» دوراً محورياً في تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في الهند ونحن سعداء بالتعاون معهم».

يشار إلى أن «مانيبال» تأسست عام 1991 على يد الدكتور رانجان باي، وكانت بدايتها في مدينة بنجالور قبل أن بتوسع نشاطها بسرعة ليغطي كل أنحاء البلاد.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز