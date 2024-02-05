دبي .. بيع فيلا بـ 140 مليون درهم في بولغاري لايتهاوس

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهد السوق العقاري في دبي اليوم بيع فيلا بقيمة 140,4 مليون درهم في مشروع بولغاري لايتهاوس ضمن منطقة جزيرة 2.
وبحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تبلغ مساحة الوحدة 11656 قدما مربعا ليصل بذلك سعر القدم الواحد إلى 12048 درهما.
وبلغت المبيعات العقارية في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 508 ملايين درهم عبر 234 صفقة.
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