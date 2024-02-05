الذهب يهبط مع انحسار الرهانات على خفض قريب للفائدة بعد بيانات الوظائف

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تقرير الوظائف الذي أشار لأداء قوي للقطاع وبدد توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة على المدى القريب.

وبحلول الساعة 05.56 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2029.03 دولارا للأوقية (الأونصة).

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 2045.50 دولارا للأوقية.

وقال مات سيمبسون أحد كبار المحللين في سيتي إندكس "يقلص كبار المضاربين والصناديق المدارة انكشافهم الطويل على عقود الذهب الآجلة للأسبوع الرابع... ومع تكرار جيروم باول الإشارة إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، لا يزال هناك جدل حول ما إذا كان الذهب يمكن أن يرتفع عن هذا المستوى".

سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في ثمانية أسابيع، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى أكثر من أربعة بالمئة.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية زادت 353 ألف وظيفة في يناير كانون الثاني، وهو ما يعادل نحو مثلي ما توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم عند 180 ألف وظيفة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.56 دولارا للأوقية، ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 939.26 دولارا، بينما ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 894.99 دولارا.





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