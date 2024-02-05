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خبرني : العصب السابع يضرب التعمري قبل لقاء كوريا الجنوبية

2/5/2024 3:00:22 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أفادت معلومات خاصة من داخل مقر وفد المنتخب الوطني لكرة القدم، أن اللاعب موسى التعمري تعرض للإصابة بالعصب السابع. بحسب يومية الغد

ويخوض المنتخب الوطني مباراته المقبلة غدا الثلاثاء أمام كوريا الجنوبية ضمن نصف نهائي كأس آسيا.

وكان التعمري قد غاب عن تدريب المنتخب الوطني أمس الأحد، بانتظار تعافيه بأسرع وقت، أملا باللحاق في المواجهة المهمة.


ويسعى الجهاز الطبي لتهيئة التعمري للمشاركة في مباراة يوم غد التاريخية.

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