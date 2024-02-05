خبرني : العصب السابع يضرب التعمري قبل لقاء كوريا الجنوبية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أفادت معلومات خاصة من داخل مقر وفد المنتخب الوطني لكرة القدم، أن اللاعب موسى التعمري تعرض للإصابة بالعصب السابع. بحسب يومية الغد
ويخوض المنتخب الوطني مباراته المقبلة غدا الثلاثاء أمام كوريا الجنوبية ضمن نصف نهائي كأس آسيا.
وكان التعمري قد غاب عن تدريب المنتخب الوطني أمس الأحد، بانتظار تعافيه بأسرع وقت، أملا باللحاق في المواجهة المهمة.
ويسعى الجهاز الطبي لتهيئة التعمري للمشاركة في مباراة يوم غد التاريخية.
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