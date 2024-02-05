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خبرني : توقيف مغني أميركي مباشرة بعد فوزه بـ3 جوائز

2/5/2024 3:00:22 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أوقفت الشرطة مغني الراب الأميركي كيلر مايك على هامش احتفال توزيع جوائز "غرامي"، الأحد، مباشرة بعد فوزه بثلاث منها.

وفي مقطع فيديو نُشِر على شبكات التواصل الاجتماعي، ظهر المغني مكبّلاً ومخفوراً من عناصر الشرطة عبر ممرات ملعب "كريبتو أرينا" حيث أقيم الاحتفال.

ونقل الموقع الإلكتروني لمجلة "هوليوود ريبورتر" عن أحد المسؤولين عن أمن الملعب أن مغني الراب أوقف في قضية لا علاقة لها بالاحتفال.

ولم ترد شرطة لوس أنجلوس على الفور عندما تواصلت وكالة "فرانس برس" معها.

وحصل كيلر مايك على ثلاث جوائز "غرامي" من بينها تلك المخصصة لأفضل ألبوم راب عن أسطوانته "مايكل" خلال الاحتفال التمهيدي الذي أقيم بعد ظهر الأحد ووُزع فيه عدد كبير من الجوائز قبل الاحتفال الرئيسي.

وقال لوسائل الإعلام بعد فوزه "لقد حاولت عمداً أن أصنع أفضل ألبوم في العالم".

وأراد كيلر مايك من خلال هذا الألبوم "أن يروي قصة فتى أسود نشأ في غرب أتلانتا، كي يرى العالم أن قصتنا لا تتعلق بكوننا ضحية وبالهزيمة، بل بأننا قادرون على الفوز والازدهار".

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