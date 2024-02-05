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خبرني : (حلل يا دويري) بأسئلة امتحان إحدى الجامعات العربية

2/5/2024 3:00:22 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تداول نشطاء صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في فلسطين تظهر جزءًا من امتحان اللغة العربية لطلاب جامعة بيرزيت الفلسطينية
، حيث تم استخدام عبارة "حلل يا دويري" في إحدى الأسئلة.

السؤال نصّ على : دلالة قول مجاهد في غزة " حلل يا دويري" وتطلب من الطلاب تحليل معنى هذه العبارة بمجوعة من الخيارات المتاحة : الاهانة، التحقير، الفخر والاعتزاز، التعجيز، الاستهزاء.

تجدر الإشارة إلى أن كتائب القسام بثت مقطع فيديو أظهر اشتباكها مع قوات الاحتلال والياته، وخلاله صرخ أحد المجاهدين بعبارة "حلل يا دويري"، وهي تشير إلى اللواء المتقاعد فايز الدويري، الذي يعتبر محللا للشؤون العسكرية والعمليات في غزة عبر قناة الجزيرة منذ بدء معركة طوفان الاقصى .

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