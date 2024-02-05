خبرني : (حلل يا دويري) بأسئلة امتحان إحدى الجامعات العربية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تداول نشطاء صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في فلسطين تظهر جزءًا من امتحان اللغة العربية لطلاب جامعة بيرزيت الفلسطينية
، حيث تم استخدام عبارة "حلل يا دويري" في إحدى الأسئلة.
السؤال نصّ على : دلالة قول مجاهد في غزة " حلل يا دويري" وتطلب من الطلاب تحليل معنى هذه العبارة بمجوعة من الخيارات المتاحة : الاهانة، التحقير، الفخر والاعتزاز، التعجيز، الاستهزاء.
تجدر الإشارة إلى أن كتائب القسام بثت مقطع فيديو أظهر اشتباكها مع قوات الاحتلال والياته، وخلاله صرخ أحد المجاهدين بعبارة "حلل يا دويري"، وهي تشير إلى اللواء المتقاعد فايز الدويري، الذي يعتبر محللا للشؤون العسكرية والعمليات في غزة عبر قناة الجزيرة منذ بدء معركة طوفان الاقصى .
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