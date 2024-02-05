خبرني : الداخلية السعودية تعرض أول سيارة أمنية ذكية

MENAFN - Khaberni) خبرني - عرضت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، في جناحها في معرض الدفاع العالمي 2024، أول سيارة أمنية كهربائية مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي صنعتها شركة لوسيد Lucid في المملكة.

وتتفاعل هذه السيارة مع أنظمة الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات الأمنية، كما تحتوي على تقنيات تمكنها من تعرف لوحات المركبات المخالفة لأنظمة المرور، ويمكنها أيضًا التعرف على الأشخاص المطلوبين وتحديد سلوكهم من خلال قراءة تعابير الوجه عبر 6 كاميرات مدمجة فيها، كما لديها القدرة على تحليل البيانات وإرسالها إلى مركز القيادة والتحكم، ما يمكنها من رفع الفائدة في مستوى الأمن، وتعزيز السلامة المرورية.

وتوجد على سطح السيارة أيضًا طائرة مسيّرة، يمكنها الطيران وتصوير الأماكن التي تقع بها مشاكل جنائية، فعلى سبيل المثال: في حال وجود حادثة إطلاق نار يمكن إطلاق الطائرة مباشرة لتصوير الموقع من بُعد، وتجميع البيانات التي تحتاج إليها الدورية.





صناعة محلية

صنعت هذه السيارة الأمنية الكهربائية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مصنع شركة لوسيد، الذي اُفتتح خلال شهر ديسمبر الماضي، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، وتهدف الشركة إلى إنتاج 5 آلاف سيارة سنويًا، ومن المخطط الوصول تدريجيًا إلى تصنيع 155 ألف سيارة كهربائية سنويًا.

يذكر أن هذه السيارة صديقة للبيئة وتدعم مبادرة السعودية الخضراء، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء في عام 2021، بهدف تفعيل دور كافة فئات المجتمع، وتوحيد جهود الاستدامة، وتسريع وتيرة العمل المناخي في المملكة.

وتشرف مبادرة السعودية الخضراء على تنفيذ خطة مستدامة وطويلة الأجل للعمل المناخي. وتسترشد المبادرة بثلاثة أهداف شاملة، وهي: تقليل الانبعاثات الكربونية، وتشجير السعودية، وحماية المناطق البرية والبحرية.





معرض الدفاع العالمي 2024

يركز معرض الدفاع العالمي 2024، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة، في التكامل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري، والأقمار الصناعية، وأمن المعلومات، وذلك تحت سقف واحد في بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشركات.

ويشهد المعرض الذي انطلقت فعاليات نسخته الثانية الأحد وتستمر حتى يوم الخميس القادم الموافق 8 من فبراير 2024؛ مشاركة أكثر من 750 جهة عارضة تمثل أكثر من 75 دولة، و115 وفدًا.











