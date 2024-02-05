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خبرني : أزمة صحية مفاجئة للفنان المصري علاء مرسي

2/5/2024 2:21:23 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تعرض الفنان المصري علاء مرسي لأزمة صحية مفاجئة تسببت في دخوله إلى المستشفى وإجرائه جراحة عاجلة، مع خضوعه للفحوصات الطبية.

وفوجئ الجمهور بالفنان المصري شريف باهر، يطلب من الجمهور الدعاء لزميله علاء مرسي، خاصة أنه سيجري جراحة عاجلة الأحد،


وذلك رغم ظهور علاء مرسي بشكل طبيعي قبل أيام قليلة في إحدى المناسبات بصحبة عدد من زملائه.

الأمر الذي أصاب الجمهور بالقلق، رغبة في معرفة ما يعانيه علاء مرسي وما الأسباب التي أدت إلى دخوله للمستشفى، وطبيعة الجراحة التي سيجريها.

زميله شريف باهر، ظهر في بث مباشر من داخل غرفة علاء مرسي في المستشفى، من أجل إطلاع الجمهور على الحالة الصحية لزميله.

علاء مرسي ظهر متعبا بعد إجراء الجراحة، وتحدث بكلمات بسيطة من أجل طمأنة الجمهور، ليؤكد على أنه بخير، قبل أن يكشف زميله عن تفاصيل حالته.

شريف باهر أكد أن زميله يعاني من مشاكل في القولون، ما استدعى إجراء الجراحة، على أن يجري بعدها مجموعة من التحاليل من أجل الوقوف على الحالة الصحية.

وأوضح علاء مرسي أنه سيغادر المستشفى يوم الثلاثاء، بعد الاطمئنان عليه بشكل كامل من قبل الأطباء، ليمارس حياته بشكل طبيعي.

وفي البث المباشر، قرأ باهر تعليقات الجمهور لزميله، حيث تمنى الجميع السلامة للفنان علاء مرسي، الذي لم يفقد حسه الكوميدي رغم المرض، بعدما وجد

التعليقات جميعها تقول "ألف سلامة عليك"، ليمازحهم قائلا "هما كلهم من عيلة ألف سلامة".


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