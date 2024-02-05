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خبرني : تشريع أمريكي جديد لدعم تل أبيب بقيمة 14.1 مليار دولار

2/5/2024 2:21:23 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اتفق كل من الحزب الديمقراطي والجمهوري على تشريع لدعم أوكرانيا وتل أبيب، حسبما أفادت وكالة "رويترز" الاثنين.

وقالت الوكالة نقلا عن مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية إنه بموجب التشريع ستحصل تل أبيب على دعم لتجديد نظام هجومها الجوي.

وشمل المشروع أيضا 60.06 مليار دولار لدعم أوكرانيا في الحرب الروسية الأوكرانية، و 14.1 مليار دولار لمساعدة تل أبيب عسكريا، ورصد 2.44 مليار دولار للقيادة الوسطى الأمريكية، و 4.83 مليار دولار لدعم شركاء الولايات المتحدة في المحيط الهادئ، وفقًا لأرقام السيناتور باتي موراي، رئيسة لجنة الإعانات في مجلس الشيوخ والتي نقلتها "رويترز".

ويشار إلى أن المشروع يتضمن بندًا يمنع توجيه أمواله لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وقد قامت إدارة بايدن ودول أخرى بتجميد تمويل الوكالة بسبب اتهامات بتورط بعض موظفيها في عملية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

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