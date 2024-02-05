خبرني : تشريع أمريكي جديد لدعم تل أبيب بقيمة 14.1 مليار دولار

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اتفق كل من الحزب الديمقراطي والجمهوري على تشريع لدعم أوكرانيا وتل أبيب، حسبما أفادت وكالة "رويترز" الاثنين.
وقالت الوكالة نقلا عن مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية إنه بموجب التشريع ستحصل تل أبيب على دعم لتجديد نظام هجومها الجوي.
وشمل المشروع أيضا 60.06 مليار دولار لدعم أوكرانيا في الحرب الروسية الأوكرانية، و 14.1 مليار دولار لمساعدة تل أبيب عسكريا، ورصد 2.44 مليار دولار للقيادة الوسطى الأمريكية، و 4.83 مليار دولار لدعم شركاء الولايات المتحدة في المحيط الهادئ، وفقًا لأرقام السيناتور باتي موراي، رئيسة لجنة الإعانات في مجلس الشيوخ والتي نقلتها "رويترز".
ويشار إلى أن المشروع يتضمن بندًا يمنع توجيه أمواله لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وقد قامت إدارة بايدن ودول أخرى بتجميد تمويل الوكالة بسبب اتهامات بتورط بعض موظفيها في عملية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
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