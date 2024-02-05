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خبرني : الذهب ينخفض 20 قرشا للغرام محليا

2/5/2024 2:21:23 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، الاثنين، بواقع 20 قرشا للغرام الواحد، بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وانخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين ليصل إلى 41.40 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 39.70 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 48.60 و36.90 دينار
على التوالي.

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