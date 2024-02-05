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خبرني : لجنة للتأكد من توفر السلع الغذائية في جرش

2/5/2024 2:21:23 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -شكل محافظ جرش فراس الفاعور لجنة للتأكد من توفر مخزون أمن وكاف من المواد والسلع في الأسواق المحلية ولمنع أي تجاوزات في الأسعار خاصة في شهر رمضان المبارك، وفقا لمساعد المحافظ لشؤون السلامة العامة نضال حجازين.

وقال حجازين، الاثنين، لـ قناة المملكة، إنّ الهدف من اللجنة هو التأكد من سلامة السلع الغذائية وتوفر الإشترطات الصحية ومراقبة الأسواق والأسعار واي ممارسات تخل بالتنافسية وأتخاذ جميع الإجراءات بحق من يرتكب أي مخالفة.

وأضاف أن اللجنة ستعمل بشكل يومي وعلى مدار الساعة لتنفيذ جولات على المحال التجارية والأسواق لضمان التزامهم بشروط السلامة العامة.

وبين أن اللجنة المشكلة تضم مساعد محافظ جرش لشؤون السلامة العامة رئيسا وعضوية فريق السلامة العامة داخل المحافظة وعضو من الصناعة والتجارة وعضو من مؤسسة الغذاء والدواء وعضو من البلديات حسب الإختصاص.

وأوضح حجازين أنه سيكون هناك تشديد ورقابة على الأسواق خلال شهر رمضان وجولات رقابية وسيتم إتخاذ إجراءات إدارية بحق المخالفين، مؤكدا أن جميع السلع الغذائية متوفرة في الأسواق داخل المحافظة.

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