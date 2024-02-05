خبرني : لجنة للتأكد من توفر السلع الغذائية في جرش

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- Khaberni) خبرني -شكل محافظ جرش فراس الفاعور لجنة للتأكد من توفر مخزون أمن وكاف من المواد والسلع في الأسواق المحلية ولمنع أي تجاوزات في الأسعار خاصة في شهر رمضان المبارك، وفقا لمساعد المحافظ لشؤون السلامة العامة نضال حجازين.
وقال حجازين، الاثنين، لـ قناة المملكة، إنّ الهدف من اللجنة هو التأكد من سلامة السلع الغذائية وتوفر الإشترطات الصحية ومراقبة الأسواق والأسعار واي ممارسات تخل بالتنافسية وأتخاذ جميع الإجراءات بحق من يرتكب أي مخالفة.
وأضاف أن اللجنة ستعمل بشكل يومي وعلى مدار الساعة لتنفيذ جولات على المحال التجارية والأسواق لضمان التزامهم بشروط السلامة العامة.
وبين أن اللجنة المشكلة تضم مساعد محافظ جرش لشؤون السلامة العامة رئيسا وعضوية فريق السلامة العامة داخل المحافظة وعضو من الصناعة والتجارة وعضو من مؤسسة الغذاء والدواء وعضو من البلديات حسب الإختصاص.
وأوضح حجازين أنه سيكون هناك تشديد ورقابة على الأسواق خلال شهر رمضان وجولات رقابية وسيتم إتخاذ إجراءات إدارية بحق المخالفين، مؤكدا أن جميع السلع الغذائية متوفرة في الأسواق داخل المحافظة.
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