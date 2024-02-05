أمم أفريقيا 2023 تمنح «صك النجومية» لخمسة لاعبين بعد سن الثلاثين

شهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في كوت ديفوار تألق العديد من اللاعبين الذين تخطوا حاجز الـ30 عاما في المسابقة القارية، التي تختتم فعالياتها يوم السبت القادم، لتمنحهم في النهاية "صك النجومية" التي يستحقونها قبل ختام مسيرتهم الكروية.

وبينما كانت الأضواء مسلطة على العديد من نجوم القارة السمراء وسط توقعات بتألقهم قبل افتتاح المسابقة، فقد كان هناك مجموعة أخرى من اللاعبين، الذين كانوا مغمورين قبل انطلاق البطولة، بزغت نجوميتهم بشدة خلال المنافسات، رغم تقدمهم في السن واقترابهم من الاعتزال.

ونلقي الضوء في السطور التالية على أبرز 5 لاعبين توهجوا مع منتخباتهم في أمم أفريقيا 2023، وساهموا في تحقيق إنجازات لبلادهم بالمسابقة رغم ارتفاع أعمارهم.



رونوين وليامز

جذب حارس مرمى منتخب جنوب أفريقيا الأضواء إليه بشدة بعدما قاد بلاده للتأهل للدور قبل النهائي للبطولة، عقب فوزه 2 / 1 على منتخب الرأس الأخضر بركلات الترجيح في دور الثمانية أول أمس السبت.

ولعب وليامز دور البطولة خلال المباراة، التي انتهت بالتعادل بدون أهداف، بعدما شهدت تصديه للعديد من الفرص المحققة لنجوم منتخب الرأس الأخضر في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يتعملق خلال ركلات الترجيح ويتصدى لأربع ركلات من لاعبي منتخب (القروش الزرقاء).

وخلال النسخة الحالية، تمكن وليامز، حارس مرمى ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، من معادلة الرقم القياسي لمحمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر، الذي تصدى هو الآخر لأربعة ركلات ترجيح خلال مشوار (الفراعنة) بأمم أفريقيا 2021 في الكاميرون.

كما أصبح وليامز /32 عاما/ أول حارس يتصدى لأربع ركلات ترجيح خلال مباراة واحدة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، التي انطلقت نسختها الأولى بالسودان عام 1957.

ولم يكن تألق وليامز قاصرا على مواجهة الرأس الأخضر فحسب، بل طوال مشوار منتخب جنوب أفريقيا في البطولة حتى الآن، حيث قاد الفريق المتوج باللقب عام 1996، للحفاظ على نظافة شباكه في 4 مباريات متتالية لأول مرة، ليصبح مرشحا بقوة للفوز بجائزة أفضل حارس في أمم أفريقيا 2023.

وبعد خسارة جنوب أفريقيا صفر / 2 أمام مالي في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الخامسة في الدور الأول للبطولة، تغلب الفريق 4 / صفر على ناميبيا في الجولة الثانية، قبل أن يختتم مبارياته بدور المجموعات بتعادل سلبي بطعم الفوز أمام منتخب تونس.

وفي دور الـ16، اجتاز منتخب جنوب أفريقيا نظيره المغربي، المرشح الأول للفوز باللقب، بعدما تغلب عليه 2/صفر، في المباراة التي شهدت إهدار أشرف حكيمي، نجم منتخب (أسود الأطلس) ركلة جزاء، بعدما وضع الكرة في القائم الأيمن.



إيميليو نسووي

مهاجم منتخب غينيا الاستوائية وفريق إنتر سيتي الإسباني، يتربع على قمة جدول ترتيب هدافي أمم أفريقيا 2023 حاليا برصيد 5 أهداف، أحرزها جميعا في مرحلة المجموعات.

ورغم خروج منتخب بلاده من دور الـ16 في النسخة الحالية للبطولة، يمتلك نسووي /34 عاما/ حظوظا لا بأس بها للتتويج بجائزة أفضل هداف في المسابقة، في ظل ابتعاده بفارق هدفين أمام أديمولا لوكمان، مهاجم نيجيريا، وبفارق 3 أهداف أمام يوان ويسا وثيمبا زواني، لاعبي الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا على الترتيب، اللذين مازالا يواصلان مشوارهما مع منتخبي بلديهما في البطولة، عقب صعودهما للدور قبل النهائي.

وبدأ تألق نسووي من خلال المباراة الثانية لغينيا الاستوائية بمرحلة المجموعات في أمم أفريقيا 2023، حين أحرز 3 أهداف (هاتريك) في شباك غينيا بيساو ليقود بلاده للفوز 4 / 2.

وأصبح نسووي حينها أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في مباراة واحدة بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم منذ أكثر من 15 عاما، كما بات أكبر لاعب سنا يحرز ثلاثية في إحدى مباريات البطولة عبر تاريخها.

ولم ينجح أي لاعب في نيل لقب هاتريك بأمم أفريقيا منذ نسخة غانا 2008 حينما سجل المغربي سفيان علودي ثلاثة أهداف في شباك ناميبيا، لكن نسووي انضم لقائمة تضم 15 لاعبا فقط تمكنوا من تسجيل ثلاثة أهداف خلال مباراة واحدة على مدار تاريخ كأس الأمم الأفريقية.

وعاد نسووي للتوهج خلال المواجهة أمام كوت ديفوار "صاحبة الأرض"، وسجل هدفين لبلاده، ليقودها لفوز مثير على منتخب (الأفيال) 4 / صفر، لكن صادفه سوء حظ بالغ، بعدما أضاع ركلة جزاء لغينيا الاستوائية في مباراتها أمام غينيا بدور الـ16، ليتلقى المنتخب الملقب بـ(الرعد الوطني)، خسارة موجعة صفر / 1 في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، ويودع المسابقة مبكرا.



كريستوفاو مابولولو

قاد مهاجم الاتحاد السكندري المصري المنتخب الأنجولي لبلوغ دور الثمانية للمرة الثالثة بعد نسختي 2008 و2010 في غانا وأنجولا على الترتيب، بعد ظهوره اللافت مع منتخب (الغزلان السوداء).

وافتتح مابولولو /31 عاما/ التسجيل لمنتخب أنجولا في أمم أفريقيا 2023، عقب إحرازه هدفا من ركلة جزاء، خلال تعادل الفريق 1 / 1 مع منتخب الجزائر في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات، قبل أن يسجل هدفا خلال الفوز 2 / صفر على بوركينا فاسو، ليساهم في صعود الفريق للأدوار الإقصائية في أمم أفريقيا لأول مرة منذ 14 عاما.

وواصل مابولولو تألقه، بعدما أحرز أحد أجمل أهداف تلك النسخة من البطولة، خلال فوز منتخب أنجولا 3 / صفر على المنتخب الناميبي في دور الـ16، ليرفع رصيده التهديفي في المسابقة الحالية إلى 3 أهداف.

وتمكن مابولولو من معادلة رقم مواطنه أمادو فلافيو، نجم الأهلي المصري السابق، الذي أحرز نفس العدد من الأهداف خلال مشاركته مع منتخب أنجولا في نسختي المسابقة عامي 2006 بمصر و2010 على الترتيب.

وكان النجم الأنجولي المخضرم، الذي بلغت قيمته التسويقية قبل انطلاق المسابقة 800 ألف يورو، وفقا لموقع (ترانسفير ماركت) المتخصص في القيم التسويقية للاعبين كرة القدم في العالم، يأمل في قيادة بلاده لبلوغ المربع الذهبي لأمم أفريقيا لأول مرة، غير أن الخسارة صفر / 1 أمام منتخب نيجيريا، يوم الجمعة الماضي، في دور الثمانية، حرمته من تحقيق هذا الأمنية.



ثيمبا زواني

رغم تألق نجم فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي مع ناديه خلال النسخ الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وحصوله معه على لقب النسخة الأولى من مسابقة الدوري الأفريقي في نوفمبر الماضي، لكنه لم ينل الشهرة والنجومية التي يستحقها سوى خلال النسخة الحالية من أمم أفريقيا.

ولعب زواني /34 عاما/ دورا هاما في صعود منتخب جنوب أفريقيا للدور قبل النهائي في أمم أفريقيا 2023، ليعيد منتخب (الأولاد) للظهور للمربع الذهبي في المسابقة القارية للمرة الأولى منذ نسخة البطولة عام 2000 في غانا ونيجيريا.

ورغم كبر سنه، شارك زواني في القائمة الأساسية للمنتخب الجنوب أفريقي في جميع المباريات الخمس التي لعبها الفريق في البطولة حتى الآن، وهو ما يعكس أهميته بالنسبة لخطة البلجيكي هوجو بروس، مدرب الفريق.

وخلال 383 دقيقة لعبها زواني في البطولة حتى الآن، ساهم بتسجيل 3 أهداف لمنتخب جنوب أفريقيا، حيث أحرز هدفين خلال فوز الفريق 4 / صفر على ناميبيا بمرحلة المجموعات، بالإضافة لصناعته الهدف الأول الذي أحرزه زميله إيفيدينس ماكجوبا في الانتصار 2 / صفر على منتخب المغرب بدور الـ16.

وسبق لزواني أن شارك مع منتخب جنوب أفريقيا بنسخة أمم أفريقيا عام 2019، التي استضافتها مصر وشهدت تأهل الفريق لدور الثمانية، لكنه لم يتمكن خلالها من تسجيل أو صناعة أي هدف.



ريان مينديز

جناح أيسر منتخب الرأس الأخضر وفريق فاتح قرا جمرك التركي، كان عنصرا أساسيا في تأهل المنتخب الملقب بـ(القروش الزرقاء) لدور الثمانية في أمم أفريقيا 2023.

وشارك مينديز /34 عاما/ في القائمة الأساسية لمنتخب الرأس الأخضر في جميع لقاءات الفريق الخمسة بالنسخة الحالية للمسابقة، وجاء على رأس نجوم منتخب بلاده، الذين خطفوا الأضواء بشدة، بعدما أحرز هدفين وقام بصناعة هدف واحد خلال رحلة الفريق بالبطولة، التي توقفت عند حدود دور الثمانية.

وأحرز مينديز هدفا في الفوز 3 / صفر على موزمبيق، بالمجموعة الثانية في مرحلة المجموعات، كما صنع الهدف الأول للراس الأخضر، الذي سجله زميله جيلسون تافاريس خلال التعادل 2 / 2 مع مصر في ختام لقاءات الفريق بالدور الأول.

وواصل مينديز، الذي تبلغ قيمته التسويقية 900 ألف يورو، تألقه في البطولة، عقب تسجيله هدف الرأس الأخضر الوحيد خلال فوزه 1 / صفر على موريتانيا في دور الـ16 بالمسابقة، ليلعب دور البطولة في بلوغ الفريق لدور الثمانية للمرة الثانية بعد نسخة المسابقة عام 2013 في جنوب أفريقيا.

وكان مينديز يطمع في قيادة منتخب بلاده، الذي وصفه المتابعون بـ(الحصان الأسود) للنسخة الحالية من المسابقة، للدور قبل النهائي لأول مرة، غير أن سوء الحظ حال دون نجاح الفريق في المضي قدما بالبطولة، بعدما خرج من دور الثمانية، عقب خسارته بركلات الترجيح أمام منتخب جنوب أفريقيا.





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