شعر بآلام أسفل الظهر .. فكشفت الفحوصات أمراً مفجعاً

تعتبر آلام الظهر أمراً شائعاً هذه الأيام وتتعدد أسبابها وتنجم معظمُ آلام الظهر عن اضطرابات في العمود الفقري والمفاصل والعضلات والأربطة والجذور العصبية المحيطة به أو بالأقراص بينَ الفقرات.

غير أن شابا يبلغ من العمر 21 عاماً اعتقد أن آلام ظهره كانت بسبب سريره القديم، وزاد قلق جيرالد جرين عندما بدأ يتقيأ ويسعل دماً، وزادت الأعراض سوءًا بمرور الوقت حتى توفي.

وقبيل وفاته اكتشف الأطباء أن الشاب يعاني من فقر الدم الحاد، وتم إخضاعه لعملية جراحية في الكلى، على طاولة العمليات، توقف جيرالد عن التنفس وبذل الأطباء جهوداً مضنية لإنعاشه، وعندما استيقظ كان عليه أن يخضع لأسبوع من الاختبارات، وبعد ذلك تم تشخيص إصابته بالسرطان.

كان جيرالد يعاني من نوع عدواني من السرطان وقال الأطباء إن المرض غير قابل للشفاء لأنه ينتشر بوتيرة سريعة وفي غضون ساعات قليلة توفي المريض.

أعراض السرطان:

صوت أجش

السعال المستمر

صعوبات في التنفس

تعب

تغيرات في الوزن – زيادة أو فقدان الوزن غير المبرر

تغيرات في عادات الأمعاء

تغيرات الجلد – الجلد الأحمر أو الداكن أو الأصفر

القروح أو القروح التي لا تشفى

كتل تحت الجلد

عسر الهضم المستمر

التعرق الليلي المستمر

نزيف أو كدمات مفرطة

الم المفاصل





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