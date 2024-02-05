استدعاء السفير الروسي لدى فرنسا إلى وزارة الخارجية

(MENAFN
- Al-Bayan)
سيُستدعى السفير الروسي لدى باريس إلى وزارة الخارجية اليوم الإثنين لإبلاغه بتنديد فرنسا مجددا بغارات روسية أسفرت عن مقتل اثنين من العاملين الإنسانيين الفرنسيين في أوكرانيا الأسبوع الماضي، حسبما أعلن مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.
وأضاف المصدر أن باريس "ستندد أيضا بعودة المعلومات المضللة التي تستهدف فرنسا"، وذلك بعد أيام قليلة من كشف وزارة القوات المسلحة عن "مناورة منسقة من روسيا" لنشر معلومات كاذبة تتعلق بفرنسا.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN05022024000110011019ID1107809305
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.