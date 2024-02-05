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استدعاء السفير الروسي لدى فرنسا إلى وزارة الخارجية

2/5/2024 2:21:02 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سيُستدعى السفير الروسي لدى باريس إلى وزارة الخارجية اليوم الإثنين لإبلاغه بتنديد فرنسا مجددا بغارات روسية أسفرت عن مقتل اثنين من العاملين الإنسانيين الفرنسيين في أوكرانيا الأسبوع الماضي، حسبما أعلن مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.

وأضاف المصدر أن باريس "ستندد أيضا بعودة المعلومات المضللة التي تستهدف فرنسا"، وذلك بعد أيام قليلة من كشف وزارة القوات المسلحة عن "مناورة منسقة من روسيا" لنشر معلومات كاذبة تتعلق بفرنسا.


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