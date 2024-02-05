«مايكروسوفت» تعزز مسيرة الابتكار في دبي

وقعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي اتفاقية مع «مايكروسوفت»، الشركة الأمريكية متعددة الجنسية المتخصصة في مجال التكنولوجيا، لتعزيز مسيرة الابتكار في الإمارة.

وبرزت دبي في طليعة المدن الهادفة إلى الإسهام في رسم ملامح مستقبل العالم، من خلال خطتها الطموحة لاعتماد أحدث الحلول التقنية المتقدمة، حيث يعكس هذا التعاون الجهود الدؤوبة لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي والابتكار والتنمية في الإمارة بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

ولتحويل الطموحات الرقمية لدبي إلى واقع ملموس، يركز العمل مع «مايكروسوفت» على الاستفادة من الحلول التقنية الذكية والتطبيقات لتحقيق أهداف التحول التكنولوجي في الإمارة ضمن قطاعات الخدمات اللوجستية والشركات الصغيرة والمتوسطة والتعليم.

وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية: «يرتكز هذا التعاون المميز على الإمكانات الهائلة والمعرفة الفريدة لدى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي و«مايكروسوفت»، وهو ما يعكس قدرة دبي على بناء شراكات مميزة بين القطاعين العام والخاص. وتماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، يمثل التعاون مع «مايكروسوفت» ركيزة أساسية لتنفيذ استراتيجية التطوير التي نعتمدها من خلال استثمار نقاط القوة لدى شركائنا في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي من شأنه تسهيل عملية النمو الاقتصادي من خلال الاستفادة من المعارف والخبرات التقنية الواسعة وفرص التوجيه في القطاعات الرئيسية».

وأضاف: «أظهرت «مايكروسوفت» منذ فترة طويلة التزامها بتعزيز جهود التطوير في دبي، وذلك بعد أن افتتحت مقرها الإقليمي في الإمارة منذ حوالي 25 عاماً. واختارت الشركة دبي قبل خمس سنوات لتكون أول مركز بيانات لها في الشرق الأوسط، مما سهل عملية التحول التكنولوجي في المدينة، حيث عملت كمنصة للاستفادة من التقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي».

دفع عجلة الابتكار

وقال نعيم يزبك، مدير عام شركة مايكروسوفت الإمارات: «يسرنا المساهمة في ترسيخ مكانة دبي البارزة بين قادة قطاع التكنولوجيا العالمي. وتعكس خطة التعاون التزام الطرفين بدفع عجلة الابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وبناء منظومة مزدهرة وقائمة على المعرفة للمستقبل».

وأكدت «مايكروسوفت» مجدداً التزامها بتوفير حلول تقنية متقدمة لتطوير شبكة الخدمات اللوجستية في دبي. وتركز المبادرة على تطوير منصة متكاملة للتجارة لتسهيل العمليات وتحسين القدرة التنافسية العالمية. ولا يقتصر هذا التعاون على تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية، بل يتماشى أيضاً مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في استقطاب الشركات الرائدة المصنعة للأجهزة وترسيخ مكانة دبي في مجال الخدمات اللوجستية على المستوى العالمي.

تمكين الشركات

وتعتمد «مايكروسوفت» على مواردها وخبراتها لتسهيل حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا عليها، وتعزيز آفاق النجاح والابتكار. وتم إطلاق مبادرات التحول التكنولوجي بهدف تسهيل عمليات اختبار وتسويق المنتجات والتقنيات الجديدة، وترسيخ مكانة دبي بصفتها مركزاً عالمياً للابتكار، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33. وانطلاقاً من سعيها لترسيخ حضور دبي كمركز للابتكار والتكنولوجيا، تقدم «مايكروسوفت» للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الرئيسية حلولاً تكنولوجية متطورة بأسعار معقولة، مما يساهم في تحسين إنتاجية تلك الشركات وتحفيزها لاستخدام البيانات بما يمكنها من تعزيز النمو والابتكار في المدينة.

التعليم الرقمي

ويشكل التطور الرقمي للمؤسسات التعليمية في دبي إحدى الركائز الأساسية للتعاون، مع التركيز على قطاع التعليم العالي. وتهدف خطة التعاون إلى ترسيخ مكانة دبي باعتبارها رائدة في قطاع التعليم الرقمي، من خلال دمج حلول «مايكروسوفت» المبتكرة ومنهجيات التدريس. ويسعى التعاون أيضاً إلى ضمان ريادة المؤسسات التعليمية في دبي في عصر التعلم الرقمي والابتكار.

ويركز هذا التعاون الثنائي على تعزيز استخدام التكنولوجيا والابتكار في مختلف القطاعات، حيث تستفيد الشركات الناشئة ورواد الأعمال في دبي من الدعم الشامل الذي تقدمه «مايكروسوفت». ويعزز إمكانية الحصول على الموارد والخبرات التي تزيد من فرص نجاح تلك الشركات، كما يساهم بشكل ملحوظ في رفد منظومة الابتكار المزدهرة لدبي.

ويعكس التعاون الالتزام بتحقيق الريادة في مجالات عدة، من ضمنها الخدمات اللوجستية والابتكار والتكنولوجيا ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتميز التعليم. وتمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في مسيرة تحقيق رؤية دبي المستقبلية والطموحة على الصعيدين الاقتصادي والتعليمي، كما تساهم في توفير بيئة عمل مزدهرة للابتكار والتجارة والتعلم.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز