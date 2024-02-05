«الاتحاد للمدفوعات» و «بوتيم» يطلقان منصة «آني» للدفع الفوري بالمحمول

أعلنت «أسترا تك»، المجموعة العاملة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن شراكة جديدة مع «الاتحاد للمدفوعات»، إحدى الشركات التابعة لمصرف الإمارات المركزي، بهدف إطلاق منصة «آني» الرائدة لخدمات الدفع الفوري، والتي تتولى تشغيلها شركة «الاتحاد للمدفوعات». وبموجب التعاون الجديد، يصبح تطبيق «بوتيم» المدعوم من «PayBy» أول منصة للتكنولوجيا المالية توفر منصة «آني»، التي تتيح تنفيذ المعاملات المالية بشكل فوري وآمن على مدار الساعة، وتسمح بتحويل الأموال بسهولة من خلال استخدام رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو رمز الاستجابة السريعة QR الخاص بالمستلم، وذلك دون الحاجة إلى التعامل مع تعقيدات الأرقام الدولية للحسابات المصرفية.

وتشتمل منصة آني على مجموعة من الخصائص والمزايا المبتكرة التي تتيح التحويل الفوري والآمن للأموال اعتماداً على رقم الهاتف فقط، لترسي معايير جديدة لقطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات من خلال توفير توافقية شاملة بين مختلف خدمات الدفع، مما يتيح تنفيذ المعاملات المالية بشكل فوري على مدار الساعة.

الشمول المالي

وقال عبدالله أبو الشيخ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أسترا تك» ومنصة «بوتيم»: «تسرنا قيادة الجهود لرسم ملامح جديدة في مجال تقنيات الدفع الرقمية، حيث تعكس الشراكة الجديدة التزامنا بتعزيز الابتكار والشمول المالي، ودعمنا لمبادرات دولة الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد غير نقدي. وتنسجم هذه الخطوة مع رؤيتنا لتطبيق «بوتيم»، ولا سيما بعد الزيادة في حجم التحويلات المالية عبر خدمة «PayBy» التي يدعمها التطبيق، والتي تجاوز عددها ملياري معاملة مؤخراً».

وتوفر منصة «آني» للدفع الفوري مجموعة من الخدمات المالية المبتكرة، مثل الدفع باستخدام أحد المُعرّفات المختلفة والدفع باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR وطلب الدفع والمدفوعات بالتقسيط، كما تتيح تحويل الأموال بين الحسابات المصرفية داخل دولة الإمارات بشكل فوري وآمن، مما يسهل عمليات الدفع الرقمية للمستهلكين والشركات على حد سواء. وفي المرحلة الأولى من إطلاقها، ستدعم المنصة خدمات التحويل المباشر من حسابات المشتركين لدى المصارف والمحافظ الرقمية إلى أي حساب لدى أحد المصارف المشاركة في المنصة باستخدام معرف واحد فقط، مثل رقم الهاتف المتحرك. ويتم التخطيط لإضافة خدمات جديدة في الإصدارات المستقبلية للمنصة، بما فيها خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريعة QR، والدفع من خلال الخصم المباشر، والشيكات الرقمية.

3 خطوات

ويمكن لمستخدمي تطبيق «بوتيم» تفعيل خدمة «آني» باتباع ثلاث خطوات بسيطة، تشمل الذهاب إلى صفحة «المدفوعات» واختيار «التحويل عن طريق آني» ثم الضغط على خيار «التفعيل الآن»، ليتم بعد ذلك ربط الخدمة بحساب الدفع الخاص بمستخدم تطبيق «بوتيم»، مما يتيح إمكانية استقبال الأموال أو تحويلها بشكل مباشر من وإلى أي حساب مصرفي. كما يمكن للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال من أي شخص قام بتفعيل خدمة «آني» (سواء على تطبيق «بوتيم» أو على أي منصة أخرى). وفي حال لم تكن خدمة «آني» مفعلة على حساب المستفيد، يتعامل معها «بوتيم» كتحويل مالي محلي عادي لتتم إضافة المبلغ إلى حساب المستخدم.

وقال جان بيلباور، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمدفوعات: «نعمل في 'الاتحاد للمدفوعات' على إعادة تعريف مفهوم الدفع الرقمي، ودعم رؤية دولة الإمارات ومبادراتها الرامية إلى بناء اقتصاد غير نقدي. ويسهم توفير خدمة 'آني' ضمن تطبيق 'بوتيم' في الارتقاء بتجربة المستخدمين وترسيخ المكانة الرائدة لكل من 'أسترا تك' و'الاتحاد للمدفوعات' في طليعة الابتكارات التكنولوجية. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع «PayBy» وغيرها من الشركاء البارزين لإضافة خدمات جديدة على منصة 'آني' وتمكين العملاء من تحقيق الاستفادة القصوى منها».

وتحظى شركة «أسترا تك» بمكانة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة، وذلك بفضل محفظتها المتكاملة من الخدمات المالية الرقمية الموجهة للمستهلكين والتجار على حد سواء. وتوفر الشركة من خلال تطبيق «بوتيم» فائق القدرات خدمات التحويل المباشر والتحويلات الدولية ومنتجات البطاقة مسبقة الدفع، وغيرها الكثير من خدمات التكنولوجيا المالية التي تركز على الشمولية والابتكار والأمن. وتؤكد هذه الشراكة التزام «أسترا تك» بقيادة جهود التحول نحو اقتصاد غير نقدي في دولة الإمارات، وتعزيز مكانتها الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية.





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