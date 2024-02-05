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محكمة كورية جنوبية تبرئ رئيس شركة سامسونغ من جرائم مالية

2/5/2024 2:21:01 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

برأت محكمة كورية جنوبية رئيس شركة (سامسونغ للإلكترونيات)، لي جاي يونغ، الذي واجه اتهامات بالتلاعب في أسعار الأسهم والاحتيال المحاسبي فيما يتعلق بالاندماج المثير للجدل بين شركتين تابعتين لشركة سامسونغ في عام 2015 والذي شدد قبضته على أكبر شركة في كوريا الجنوبية.

ومن الممكن أن يخفف الحكم الذي أصدرته محكمة منطقة سول المركزية الإثنين من المشاكل القانونية المحيطة بوريث سامسونغ بعد أقل من عامين من العفو عنه بإدانة منفصلة برشوة رئيس سابق في فضيحة فساد أطاحت بحكومة كوريا الجنوبية السابقة.

وقالت المحكمة إن الادعاء فشل في إثبات أن الاندماج بين (سامسونغ سي آند تي) و(شيل للصناعات) تم بشكل غير قانوني بهدف تعزيز سيطرة لي على (سامسونغ للإلكترونيات).

وكان الادعاء قد طلب الحكم على لي بالسجن لمدة خمس سنوات. ولم يتضح على الفور ما إذا كانوا سيستأنفون. ونفى لي ارتكاب أي مخالفات في القضية الحالية، قائلا إن الاندماج الذي تم في عام 2015 كان جزءا من "نشاط تجاري عادي".


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