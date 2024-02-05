مجالس الأحياء منصات لترسيخ منظومة القيم الإماراتية

خرجت مجالس أحياء دبي من عباءة الأدوار التقليدية إلى أدوار أكثر حيوية، تليق بمكانة دبي، وحضورها القوي، وتميزها في شتى المجالات والقطاعات، فبالإضافة إلى كونها تسهم في ترسيخ منظومة القيم الإماراتية، وتوطيد أواصر النسيج الاجتماعي، فهي أيضاً تشكل منصات حية لاستقطاب سكان المناطق من مختلف الفئات العمرية، وإشراكهم في القضايا التي تعنى بالعادات والتقاليد والقيم المتوارثة، بغية تنميتها في نفوس النشء، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لطرح آراء المواطنين، وأفكارهم وإيصالها إلى المسؤولين. وتعمل المجالس كذلك على تنمية روح التسامح والأخوة بين سكان المنطقة، وتربي الأجيال على المبادئ والأخلاق الحميدة.

وتأتي مبادرة تدشين مجالس الأحياء وزيادة عددها في الإمارة، إيماناً من حكومة دبي بدورها في ربط الجيل الحالي بجيل الآباء والأجداد، عبر تحويل المجالس إلى بيئات فاعلة، وحواضن ناقلة للفائدة، ومناخ تحفيزي قادر على تمكين وصقل مهارات الشباب القيادية.

موروث حضاري

وتعمل المجالس على زيادة التلاحم المجتمعي بين أفراد المجتمع الذين يجتمعون في هذه المجالس لمناقشة قضاياهم المجتمعية، كما أنها فرصة لحصول التعارف بين أبنائهم الذين يأتون بصحبتهم، فيتعلمون من ذويهم العادات والتقاليد الإماراتية والسنع، والتي تشكل هوية الشعب الإماراتي ويعرف بها، وبما يعزز هذه العادات ويرسخها في نفوس النشء، باعتبارها موروثاً حضارياً لا يجوز التفريط فيه، ولا سيما أن الشعب الإماراتي يعتبر السنع قوانين ودستوراً في الأخلاق والصفات الحميدة التي تحكم تصرفات الفرد في تعاملاته وعلاقاته.

وتطور دور المجالس ليشمل استضافة حفلات عقد القران والأعراس التي تقام فيها، والمخصصة للرجال ويتم تنظيمها بين فترة العصر إلى المغرب، ويتكفل خلالها أهل العريس بالضيافة التي تميز المجتمع الإماراتي في مثل هذه المناسبات دون مبالغة في التكاليف أو المظاهر بغرض ترسيخ مفهوم ترشيد النفقات في الأعراس، وبهدف تحقيق القناعة والتركيز بشكل أساسي على تكوين أسرة مستقرة وناجحة وسعيدة في المقام الأول، وهو هدف رئيس من إتاحة مجالس الأحياء لإقامة هذه المناسبات.

وتشهد هذه المجالس إقبالاً ملحوظاً من المواطنين، سواء على إقامة حفلات الأعراس أو حتى تقبل العزاء في مجالس الأحياء، ما يدل على زيادة الوعي لديهم بأهمية دور هذه المجالس.

وتقود هيئة تنمية المجتمع بدبي، مسيرة تعزيز مكانة مجالس الأحياء، ودورها المحوري، انطلاقاً من إيمان حكومة دبي بأهمية المجالس في ملامسة احتياجات المجتمع المحلي، ودورها في ربط الجيل الحالي بجيل الآباء والأجداد.

وفي إطار حرصها على دعم الأسر المنتجة ومشاريع الشباب الناشئة، تحرص هيئة تنمية المجتمع بدبي على تنظم معارض لإبداعات الأسر المنتجة والشباب للترويج لها، ما يعد فرصة ذهبية لتعريف سكان هذه الأحياء والأسواق بمنتجات المشاركين والترويج لها بشكل جيد وتشجيعهم على الاستمرار وتنمية مشاريعهم لتصبح كبيرة وتضاهي العالمية.

خدمات اجتماعية

كما يتم تقديم الخدمات الاجتماعية وغيرها من الخدمات الحكومية الأخرى داخل مجالس الأحياء السكنيّة، وتقديم الدعم والمساندة لإنجاز هذه الخدمات للإماراتيين من قاطني الأحياء السكنية.

وتتيح الهيئة لمواطني إمارة دبي والجهات الحكومية فيها، حجز هذه المجالس عبر التطبيق الذكي «دبي الآن» من دون رسوم.





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