42 مليار درهم أرباح 9 شركات مدرجة في دبي بنمو 66 %

قفزت أرباح 9 شركات مدرجة في سوق دبي المالي إلى 41.8 مليار درهم في عام 2023، بنمو نسبته 66 %، مقابل 25.2 ملياراً في عام 2022، بزيادة قيمتها 16.6 مليار درهم.

وبلغت حصة أرباح 5 بنوك من هذه الشركات 39.8 مليار درهم في عام 2023، أي ما نسبته 95.2 % من الإجمالي، وذلك مقارنة بأرباح حققتها هذه البنوك بقيمة 24 مليار درهم في عام 2022، وبنسبة زيادة سنوية 65.8 %.

الإمارات دبي الوطني

تصدر بنك الإمارات دبي الوطني الشركات الأكثر ربحية، مسجلاً نمواً 65 %، لتصل إلى 21.5 مليار درهم في 2023 (شاملة أرباح مصرف الإمارات الإسلامي 2.12 مليار درهم، بزيادة 71 %)، بفضل نمو الأصول، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة.

بنك المشرق

حقق بنك ((المشرق)) نمواً قوياً في صافي الأرباح، ليصل إلى 8.6 مليارات درهم في 2023، بزيادة كبيرة بنسبة 130 % على أساس سنوي، مدفوعاً بنمو الأعمال، وهوامش الربح الجيدة، ومعدلات الفائدة المرتفعة، فضلاً عن الحالات الإيجابية المتعلقة بمخصصات خسائر القروض.

دبي الإسلامي

سجل بنك ((دبي الإسلامي))، نمواً بنسبة 26 % على أساس سنوي، ليتجاوز صافي الأرباح 7 مليارات درهم، مقابل 5.55 مليارات درهم في 2022، وذلك على خلفية ارتفاع الدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة.

دبي التجاري

ونجح بنك دبي التجاري في تحقيق أرباح صافية قياسية، بلغت 2.65 مليار درهم في 2023، بزيادة قدرها 45.2 %، مقارنة بالعام السابق. وارتفعت الإيرادات التشغيلية، والبالغة 4.9 مليارات درهم، بنسبة 29.5 %، نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة، والنمو في إيرادات الرسوم والعمولات. وارتفع إجمالي القروض بالبنك بنسبة 11.6 %، مقارنة بـ 31 ديسمبر 2022، ليصل إلى 88.9 مليار درهم.

تيكوم

حققت مجموعة تيكوم إيرادات قياسية، بلغت 2.2 مليار درهم، بزيادة بنسبة 10 % على أساس سنوي، إلى جانب نموّ صافي الأرباح بنسبة 49 % على أساس سنوي، ليصل إلى 1.1 مليار درهم، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (السنة المالية 2023).

ويأتي الأداء المالي القوي للمجموعة، مدفوعاً بمستوى الطلب المرتفع من العملاء الحاليين والجدد، عبر القطاعات الستة التي تركز عليها المجموعة، وذلك بفضل الأداء الإيجابي لاقتصاد دبي، والاستراتيجيات والمبادرات الحكومية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية، إلى جانب البيئة الاستثمارية الجاذبة والمرنة التي تتميز بها الإمارة.

ديار للتطوير

تمكنت ديار للتطوير العقاري، من تحقيق نتائج قياسية، مسجلة زيادة بنسبة 206 % في الأرباح الصافية، بالمقارنة مع العام السابق، حيث بلغت 440.7 مليون درهم في عام 2023، مقابل 144.2 مليون درهم في عام 2022.

وبلغت الإيرادات الإجمالية في عام 1,25 مليار درهم، بزيادة 56 %، مقارنة بعام 2022، الذي سجل 803.4 ملايين درهم.

وترجع الزيادة في الإيرادات إلى ارتفاع إيرادات التطوير العقاري إلى 412 مليون درهم، وذلك بفضل التقدم المحرز في عمليات إنشاء المشاريع، بالإضافة إلى المبيعات المتميزة التي حققتها الشركة في عام 2023.

سوق دبي المالي

أعلنت شركة سوق دبي المالي عن نتائجها الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مع تحقيق زيادة بنسبة 124 % في صافي الأرباح، قياساً على العام السابق، لتصل إلى 329.4 مليون درهم، مقارنة بقيمته البالغة 147.1 مليون درهم في عام 2022. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 280 مليون درهم، تمثل نسبة 3.5 % من رأس المال، ونسبة 95 % من إجمالي الأرباح المحتفظ بها للتوزيع.

سكون للتأمين

حققت شركة ((سكون للتأمين))، صافي أرباح بقيمة 257.4 مليون درهم في عام 2023، مقارنة بربح بقيمة 259.3 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2022، بتراجع طفيف نسبته 0.7 %. وسجّلت الشركة إيرادات من التأمين بقيمة 4.6 مليارات درهم خلال عام 2023، مقارنة بإيرادات بقيمة 3.87 مليارات درهم في 2022، بزيادة 18.8 %.

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